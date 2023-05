Amici 22, voce di un clamoroso ritorno di fiamma tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: i fan sono sicuri, qualcosa sta bollendo in pentola. Mattia, che nei giorni scorsi è stato ospite di Verissimo, non ha ancora smaltito a pieno l’euforia della vittoria di dieci giorni fa, tanto che sembrano riecheggiare ancora le parole del giorno dopo il trionfo quando Zenzola diceva: “Sono da poco tornato nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici”.

>“Mediaset le ha detto no”. Barbara D’Urso non ce la fa, la brutta notizia è arrivata poco fa

“Ho passato la notte insonne, sono troppe le emozioni che mi assalgono, ma nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio, a settembre di due anni fa, e che ho sentito ancora più forte durante l’infortunio, il periodo peggiore della mia vita, dove ho visto il mio sogno allontanarsi da me. Siete stati voi la medicina migliore”.





Amici 22, ritorno di fiamma tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi?

E ancora: “Piano piano sto realizzando che quel ragazzo che bacia la coppa di Amici sono proprio io, e che il sogno di poter ballare al serale l’ho vissuto per davvero! Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza i miei compagni d’avventura. È stato un onore condividere il palco della finale insieme a voi”. Tra loro però c’è qualcuno di speciale: Maddalena Svevi.

Dentro la scuola Mattia sembrava irrimediabilmente innamorato di Maddalena. La storia si era interrotta poi, qualche giorno fa, il colpo di scena: Maddalena ha dichiarato in un’intervista di avergli scritto, ma di non aver ricevuto ancora risposta. Ma, ora che stanno trascorrendo del tempo insieme, potrebbe esserci spazio per un ritorno di fiamma. E sembra proprio che i due siano vicinissimi.

Intanto per Mattia si sta aprendo un nuovo capitolo forte del sostegno dei suoi fan: “H pianto come non so che cosa e quando hai ballato titanium ho rivissuto tutto. Se c’é una cosa che non ho sbagliato a settembre di ormai due anni fa é stato sceglierti, crescendo con te e non é ancora finita, sempre sempre al tuo fianco, non si molla mai, ti voglio un bene immenso”.