Doppia eliminazione ad Amici 22, il programma di Maria De Filippi. Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, ora però abbiamo la conferma televisiva anche sul secondo ragazzo che ha dovuto lasciare la scuola. Ad annunciarlo, come sempre è la padrona di casa, che dopo la diretta, ha fatto tornare i ragazzi in casetta e ha annunciato da lì che dovrà abbandonare la casa.

Prima di arrivarci però, dobbiamo dire che è stata una puntata stupenda, con diversi colpi di scena e numerose performance da brividi. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno deciso di sfidare per primi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ad avere avuto la peggio, come sappiamo dallo scorso giovedì’, sono stati proprio questi ultimi e alla fine hanno dovuto salutare il cantante Piccolo G, che ha perso la sfida contro Aaron.

Doppia eliminazione ad Amici 22

Il giovane ha voluto fare un discorso per ringraziare Maria e tutto il programma e ha detto alla padrona di casa: “All’inizio ero scettico, ma Amici mi ha insegnato molto”, ha detto. A seguire Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno voluto sfidare per la seconda volta la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. E quindi Angelina contro Aaron. Poco dopo il tanto atteso di guanto di sfida tra Ramon e Samu. Niente da fare però: la sfida è stata annullata e nessuno ha ottenuto il punto.

Un grande colpo di scena che nessuno si aspettava. Allora è toccato di nuovo ad Angelina che ha sfidato Gianmarco. A quel punto Cricca ha sfidata Isobel. I vincitori stavolta sono Zerbi e Celentano che mandano in sfida Angelina, Cricca e Samu. Alla fine sono Cricca e Gianmarco a doversi allontanare nella casetta per l’eliminazione. Come dicevamo, ad aspettarli in casetta Maria De Filippi che in collegamento, ha prima fatto un lungo discorso coi ragazzi, poi ha dovuto dire addio a uno di loro.

Come si sa, Cricca e Gianmarco sono molto amici e la scelta non è stata facile. A dover abbandonare la scuola, alla fine, è Gianmarco. A quel punto tutti i ragazzi sono scoppiati a piangere. E anche i fan del programma, sui social, hanno manifestato tutto il loro disappunto per la decisione di eliminare proprio Gianmarco.

