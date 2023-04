Amici 22, il duro attacco di Alessandra Celentano. Tra i professori della scuola più gettonata d’Italia, la Celentano è forse la docente di danza più severa. E di questo il pubblico italiano e gli allievi hanno sempre avuto la prova. La professionista di danza non le manda certamente a dire e di fronte all’esibizione di Maddalena, la prof si è lasciata andare ad alcune considerazioni prive di filtro. La reazione della giovane allieva non ha tardato ad arrivare.

Alessandra Celentano attacca Maddalena Svevi ad Amici 22. Guanto di sfida tra Maddalena e Isobel: le due allieve hanno dovuto affrontare la prova sul tema della sensualità. Ma già poco prima che l’esibizione iniziasse non sono mancati i duri confronti. A fare notare l’eccessiva severità di Alessandra Celentano è stato Emanuel Lo: “Contesto il linguaggio, non puoi dire che Maddalena sparisce in confronto a Isobel”, parole a cui la coach ha risposto così: “Non sono offese, se non sapete cosa dire state zitti. Emanuel, sei anche un pò prolisso a volte”, “La prossima volta sappiamo già cosa dirai”, ha replicato. Ovviamente la sfida si è accesa prima che potesse avere concretamente inizio.

Alessandra Celentano attacca Maddalena Svevi ad Amici 22: la replica dell’allieva

Le due allieve hanno dunque avuto modo di esibirsi, ma Alessandra Celentano non è andata di certo per il sottile: “Il tema era la sensualità, non la volgarità. Non occorre caricare così tanto. L’ho trovata molto, molto allegra, diciamo. L’ho trovata troppo. Ho trovato molto più contenuta, femminile e sensuale Isobel”, ha affermato la prof di danza in merito all’esibizione di Maddalena. “Maddalena è speciale e ha un movimento riconoscibile. É vero che Isobel ha catturato una parte del pubblico, ma non ha tolto nulla a lei”, ha replicato Emanue Lo.

“Non mettiamola sul personale, parliamo sempre di lavoro. Esprimo il mio parere, non sono offese. Isobel ha catturato te per primo, è normale fare un confronto. Per me Isobel è molto meglio di Maddalena“, ha ribadito Alessandra Celentano. Dopo ciò, l’allieva non ha esitato dall’esprimere il suo pensiero, sfidando a sua volta il parere della professoressa.

“C’è differenza tra dire la verità e dire cattiverie, mi sono stufata delle sue cattiverie“, sono state le parole della ballerina, ma la professoressa ha mantenuto la sua ferrea posizione in merito: “È il mio pensiero di Maddalena ballerina, siete abituate a ricevere solo complimenti. Sei sempre una lagna, stai sempre a lamentarti. Dico in generale, non stasera”.