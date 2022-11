“Basta così”. Amici 22, Alessandra Celentano demolisce l’allieva. Roba mai vista

Ad Amici 22 Alessandra Celentano si è scagliata contro un’allieva. Ancora una volta l’insegnante di ballo non è stata dolce con le sue parole, che stavolta le ha affidate ad una dura lettera consegnata dalla redazione alla diretta interessata. La giovane ballerina ha letto il contenuto della missiva e, dopo averla analizzata nei minimi dettagli, ha protestato vivacemente perché non ha accettato ciò che le è stato detto. Ad intervenire ci ha pensato anche il collega della Celentano, Raimondo Todaro, che ha difeso la ragazza della scuola di Maria De Filippi.

E questo non è l’unico episodio verificatosi nelle ultime ore ad Amici 22. Alessandra Celentano se l’è presa con questa allieva, mentre Rudy Zerbi ha paventato punizioni per due cantanti: “Chiederò alla produzione un provvedimento disciplinare. Non saranno pulizie o cose del genere”. Coloro che hanno ottenuto un risultato drammatico sono stati NDG e Tommy, che non sono andati oltre il 2 in pagella. Ci sarà, come sottolineato dal sito Blasting News, un confronto con Lorella Cuccarini ed Arisa e poi si capirà tutto.

Amici 22, Alessandra Celentano contro l’allieva Claudia: “Invasata”

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 22, Alessandra Celentano ha giudicato così l’allieva: “Nella sfida di ingresso non mi sei piaciuta affatto. Ti ho trovata senza nervo, moscia, con gli stessi movimenti ripetuti all’infinito in tutte le coreografie. Mi ricordi una biscia incontrollata, a tratti invasata. Domenica scorsa sei stata impresentabile”. E successivamente ha criticato anche il collega Todaro: “Ti ha definita una ballerina super interpretativa e pazzesca”. Cosa che lei non ha mai notato fino ad ora. E anche il maestro è poi intervenuto.

Raimondo ha esclamato: “Non ho mai detto questa cosa”. Ad essere stata aggredita verbalmente nella lettera è stata la ballerina Claudia, rimasta esterrefatta e molto triste per il giudizio di Alessandra Celentano: “Mi ha detto anche insipida, questo non lo accetto perché quando ballo veramente ci metto tutta me stessa. Perché per me la tecnica è importante tanto quanto mandare un messaggio”. Quindi, dovrà necessariamente superare il compito della maestra per evitare di dover subire altri trattamenti simili in futuro.

Recentemente invece Lorella Cuccarini si è vendicato di Raimondo Todaro. Lorella Cuccarini non ha preso affatto bene il ballo di Raimondo Todaro e Arisa e così ha deciso di vendicarsi. Sul suo profilo Instagram ha così pubblicato un video in cui balla un lento con Emanuel Lo e scrive: “La “vendetta” è un piatto che va servito freddo😂 Mica male come coppia😜, che dite?”.