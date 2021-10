“Lei non è tua”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dopo il bacio in diretta la bordata che cambia tutto

Non c’è stato neppure il tempo di festeggiare la ritrovata intimità che tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca interviene Valentin Dimitru. Parole pesanti quelli dell’ex di Francesca che certo non le manda a dire al maestro di Amici 21. Tutto è successo dopo chr la coppia si è scambiata un bacio davanti alle telecamere. Il gesto è scattato “a richiesta”, sotto incitamento del pubblico, durante l’intervento del duo comico Pio e Amedeo che sono andati proprio a toccare la storia d’amore tra il nuovo insegnante della scuola e la ballerina.



Inizialmente titubante, Tocca alla fine si è avvicinata a Todaro, dandogli prima un bacio sulla guancia e poi uno a stampo, in bocca. Del bacio si sapeva da giorni, infatti, ma solo oggi è arrivato l’attacco di Valentin Dumitru su Instagram. Tra i due ci fu del tenero quando lavorarono insieme nella scuola di Maria De Filippi, ma Raimondo ha sempre smentito il tradimento.



La relazione fra i due è durata qualche mese, tra alti e bassi, ed è finita ad agosto 2020. L’attacco di Valentin Dumitru è sembrato riferito anche alla stessa De Filippi, ma è più probabile sia indirizzato a Raimondo visto che parla di cuori riconquistati. Per ora non arriva nessuna reazione ma sono parole che fanno male.







“Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia di oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore. Le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”. Così scrive Valentin Dumitru sulla sua pagina Instagram. La storia tra il ballerino di origine rumena e Francesca Tocca non è finita benissimo.



Quest’anno, quando Valenti Dumtru aveva pubblicato una foto insieme ad Talisa Ravagnani, attuale velina di Striscia la Notizia, nonché ex allieva della scuola di Cinecittà, la ex di Todaro aveva scritto sul suo profilo Instagram una frase piuttosto ambigua: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. Che bel gioco il karma” una coincidenza quasi inequivocabile.