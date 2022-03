Si torna giustamente a parlare di Amici di Maria De Filippi. Per chi non lo sapesse, il 19 marzo inizierà finalmente il tanto atteso serale. Ora finalmente emergono dettagli su tutto, dalle squadre alla giuria, dal programma agli ospiti delle serate. A farlo per noi ci ha pensato naturalmente Chi Magazine. Da quello che dice il magazine firmato da Alfonso Signorini, sembrano confermate le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi: “Maria De Filippi ha riconfermato in blocco i tre volti della stagione precedente”.

Parliamo quindi di Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Poi Chi fa il punto sugli ospiti delle serate di Amici. Si parla di Elisa, Marco Mengoni e Irama. In corso d’opera potrebbero aggiungersi anche due ex che hanno fatto fortuna col talent della De Filippi: Emma Marrone ed Elodie, ma anche Sangiovanni ed Elena D’Amario. Non c’è nulla di deciso su tale fronte, ma è quasi certo che Maria, come ha sempre fatto, darà spazio ai sui “figli artistici”.

Si parla poi anche della possibilità di vedere tra gli ospiti di Amici anche Belen Rodriguez. Ora provate a immaginare Belen che sta nello stesso studio di Stefano De Martino: qualcuno potrebbe impazzire! Come sappiamo, i due stanno infatti vivendo l’ennesimo ritorno di fiamma e il gossip li sta braccando.





Per quanto riguarda le squadre, sappiamo che non ci saranno i “coach” come li intendiamo da sempre: quest’anno infatti saranno i professori di Amici a indicare la strada ai loro rispettivi allievi. Da quello che emerge, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano seguiranno: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo.

Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro daranno indicazioni a: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio. Alice, John Erik e Dario. Infine Anna Pettinelli con Veronica Peparini faranno da prof a: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario. Non ci resta che attendere il 19 marzo per una nuova diretta del Serale di Amici di Maria De Filippi.