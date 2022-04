Amici 21 è in piena fase Serale e la quinta puntata è stata registrata mercoledì 13 aprile 2022. E come sempre, in attesa di vederla in tv sabato sera, le anticipazioni su quanto avvenuto in studio già circolano. Ospiti di Maria De Filippi i Follya (ex Dear Jack) e Nino Frassica, ma soprattutto solo una eliminazione.

Dunque visto che al termine delle tre sfide c’è un eliminato provvisorio, alla fine uno è salvo e gli altri due vanno al ballottaggio. Ma tra gli spoiler della quinta puntata di Amici 21 uno ha letteralmente sconvolto i fan della trasmissione e riguarda la maestra Alessandra Celentano.





Amici 21, il gesto mai fatto di Alessandra Celentano

Tutti sanno quanto la maestra Alessandra Celentano sia sempre stata molto severa ed esigente con i suoi ballerini. In questi anni non ha mai risparmiato critiche taglienti e in questa edizione di Amici 21 non ha fatto eccezioni. Ma a quanto dicono le anticipazioni una sì. Per Carola. Su Instagram ha condiviso nelle stories un video ce la ritrae insieme all’allieva e la incoraggia.

“Dipende solo da te, dal tuo modo di essere, dalla tua testa – dice la maestra alla ballerina di Amici 21 per il guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro – Ogni tanto fai uscire e poi ti divertirai anche di più. Questa è un’esperienza meravigliosa […] Quando sei in scena devi vivertela. Non c’è niente che tu non puoi fare”. Ma il colpo di scena durante le registrazioni: Alessandra Celentano avrebbe gridato direttamente qualcosa a Carola durante l’esibizione.

Seguo amici da sempre e da quando la Celentano è arrivata non l'ho mai vista comportarsi in questo modo. Lei e Carola hanno creato un rapporto stupendo che va oltre il rapporto Maestra – Alunn* che crea solitamente.

Parte 1 su 2

(la 2 nei commenti) #Amici21 #carola #carolapuddu pic.twitter.com/61Gcm0ZxJ1 — Silvia (@Silvs__) April 12, 2022

Secondo quanto riportato in rete, anche dal sito Funweek, si tratterebbe di un “Ti amo Carola“, giustificato dalla prof a Maria De Filippi dicendo che la ballerina è troppo brava e che credendo in se stessa può fare ciò che vuole. Apriti cielo su Twitter: “La maestra Celentano che reposta nelle storie Instagram sua ‘figlia’ Carola, mai vista una cosa del genere fatta dalla maestra. Lei la ama proprio” ha scritto uno. E altri: “Seguo amici da sempre e da quando la Celentano è arrivata non l’ho mai vista comportarsi in questo modo”.

Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vuotano il sacco: è necessario