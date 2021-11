Gli allievi di Amici iniziano a prepararsi all’appuntamento pomeridiano di domenica 13 novembre su Canale 5. Dalle anticipazioni che giungono si viene a sapere che verrà eliminata dalla scuola Alessandra e il suo posto arriva Andrea Siragusa, che ha già all’attivo 5 pezzi su Spotify (Crescere, Controtempo, L’ego, Neve al sole e Mai abbastanza). L’allievo si era già presentato ai casting e aveva sostenuto la sfida contro Lda senza riuscire a strappargli il banco.

Tra gli ospiti ci saranno Aka7even, che presenterà il suo nuovo singolo 6pm e anticiperà l’uscita di un libro, e J Ax. che giudicherà una nuova sfida tra cantanti, premiando Lda per un pezzo in inglese in cui ha aggiunto delle barre personali che raccontano i suoi attacchi di panico. Terrà ancora banco la relazione Albe e Serena (quest’ultima non può esibirsi perché infortunata a un piede).

Dopo i primi baci i due si sono dichiarati: in un recente daytime tra loro è scoppiata la passione e non lo hanno nascosto. Durante un momento di relax in casetta Serena ha cercato di esprimere a parole quello che prova per Albe: “Sono felice, ogni giorno sempre di più. È bello che quando torno dalla lezione ci sei tu e stiamo insieme. Mi dai tranquillità mi fai stare bene, è come se ti conoscessi da tanto”. Poi, durante la notte Albe ha capito che Serena vorrebbe dirgli dell’altro: “C’è qualcosa che devi dirmi?”, la incoraggia. “Credo…non ce la faccio…Credo di essermi innamorata di te”, dice la ballerina. “Anch’io credo di essermi innamorato di te”.





Nel frattempo già si parla del serale e da chi sarà composta la giuria. Per questa edizione è prevista una rivoluzione. Infatti non è stato confermato nessuno dei giurati della passata stagione cioè Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Al loro posto il maestro di danza Garrison Rochelle, il cantautore Fabrizio Moro e Greta Scarano, attrice giunta al successo grazie al film Suburra.

Per Garrison si tratta di un ritorno a casa dal momento che tanti allievi che nelle passate edizioni si sono fatti conoscere sono stati cresciuti da lui. Tra gli amici della scuola ha festeggiato i suoi 66 anni. “Davanti a me ci sono ballerini che ho cresciuto io, altri con cui ho lavorato e i nuovi che mi piacciono molto. Noi ballerini siamo pochi, siamo una comunità… una famiglia. Abbiamo passato un brutto periodo. Tornare a vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa molto piacere”, ha detto commosso.