Ad ‘Amici 21’ sta succedendo di tutto nelle ultime ore e quest’ultimo episodio ha fatto decisamente il giro della rete e sono stati tantissimi gli utenti che hanno commentato l’accaduto. Protagonista in negativo un allievo della scuola di Maria De Filippi, che è parso molto spaventato da qualcosa di inaspettato. Quando era notte si sono verificate delle situazioni, che hanno ‘terrorizzato’ il giovane, che ha subito paventato la possibilità di lasciare immediatamente il programma di Canale 5.

Ma ad ‘Amici 21’ è stato tempo anche di un assalto verbale nei confronti di Alessandra Celentano. Ad inveire contro l’insegnante è stata la ballerina Serena: “Ogni volta con ‘sta c*o di versatilità nella mente sua… Ci ha rotto pure le palle. Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro. Quindi devi avere proprio la faccia tosta. Come dire “Non capisco un ca***o”, ragazzi. Ha fatto una figuraccia. Ma quella davvero non capisce un ca***”.





Amici 21, scherzo a Nunzio sulla presenza di un fantasma

L’allievo di ‘Amici 21’ si è preoccupato notevolmente perché improvvisamente alcune apparecchiature musicali hanno cominciato a fare rumore e poi, parlando con gli altri ragazzi, si è convinto che ci fosse un fantasma all’interno della casetta. Per questo motivo ha immediatamente invitato gli altri allievi a non aprire la camera della sua stanza. La sua preoccupazione è aumentata a dismisura da un minuto all’altro e ha precisato di essere pronto a lasciare il talent show per questo motivo.

Protagonista della vicenda l’allievo di ‘Amici 21’, Nunzio, che ha affermato: “Se è così io prendo la valigia e me ne vado. Siamo giustificati perché le telecamere lo vedono. Questa cosa può andare anche al TG5. Dobbiamo andarcene ora, prima che succeda qualcosa di grave”. Dopo aver compreso che uno spirito potesse aggirarsi nella casetta, ha cominciato a gridare e a piangere ed è stato travolto da un’ansia smisurata. Poi è venuta fuori tutta la verità su quanto successo.

Nei confronti di Nunzio era invece stato orchestrato uno scherzo da parte dei compagni Albe e LDA. Nessun fantasma dunque ad ‘Amici 21’, ma una burla dei suoi amici. Ovviamente lui non sarà rimasto felicissimo, quando avrà scoperto che si trattava solamente di una messinscena. Fortunatamente per lui non ci sono spiriti che si trovano nel programma di Canale 5.

“Non capisce un ca***”. Amici, Alessandra Celentano distrutta. La ballerina rischia grosso