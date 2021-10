“Ma allora è vero!”. Amici 21, succede tutto in diretta: neppure Maria De Filippi trattiene l’emozione

Grande sorpresa ad Amici 21. È successo durante la puntata di oggi 24 ottobre. Il momento che tanti fan aspettavano è arrivato. Tanta carne al fuoco durante la puntata con Lorella Cuccarini che ha allontanato Flaza dalla scuola. È la seconda allieva che viene invitata ad andarsene dopo Inder. “Io sono convinta che lei abbia un grande talento, le ho spiegato che certe regole vanno seguite per ottenere dei risultati. Purtroppo non è l’unico errore che ha commesso in queste settimane, noi abbiamo parlato tanto, pensavo ci fossimo capite e invece non è così”.



“Per quanto mi riguarda, quindi, l’esperienza di Flaza nella scuola di Amici 21 finisce qui. Io credo che tu abbia bisogno di un altro po’ di scuola di vita, prendi questa opportunità con un valore aggiunto, è un momento di crescita per te, io sono convinta che se tu cambi quella testa puoi avere moltissimo con la tua musica”, così ha spiegato Lorella Cuccarini.



Visibilmente dispiaciuto per l’addio alla scuola di Amici 21 è Rudy Zerbi che, però, non esita a dire la sua: “Mi dispiace vedere una ragazza di talento e che reputo intelligente non chiedere nemmeno scusa, o dire mi dispiace”. Cerca di prendere le sue difese Maria De Filippi: “Magari è imbarazzata, posso capirlo”. Ma c’è stato spazio anche per altro.







Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno confermato il loro riavvicinamento nel modo più plateale: si sono baciati in diretta, sollecitati da Pio e Amedeo arrivati improvvisamente in trasmissione. “Possiamo chiamare Francesca, così le chiedo il numero?” dice uno dei due comici pugliesi, facendo entrare la ballerina in studio e chiamando l’ex volto di Ballando con le stelle al centro del palco.



I due continuano: “Ma quindi è vero che siete tornati insieme?” chiedono e la ballerina, piccata risponde: “Ma voi i fatti vostri no?”. I ballerini si sono avvicinati e dopo un primo bacio sulla guancia è scattato un bacio sulle labbra per la felicità dei presenti. La storia d’amore tra i due si era conclusa circa due anni fa, poco prima che la ballerina rendesse noto il suo flirt con Valentin Alexander Dumitru, uno dei ballerini che prese parte al talent show di Canale 5.