Amici 21, a poco più di un mese dal via della nuova stagione gli animi si scaldano anche tra i giudici: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. È successo durante la puntata andata in onda ieri 17 ottobre e non è la prima volta che succede. Ancora una volta al centro del dibattito una ballerina di Raimondo Todaro: Serena. Per chi non lo ricordasse la maestra non aveva apprezzato la scelta di Raimondo Todaro di ammettere Serena nella scuola.



Nella puntata del daytime di Amici del 22 settembre, Alessandra Celentano aveva lanciato una frecciatina per niente morbida nei confronti del collega: “Raimondo Todaro ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari”. E non era finita qui. La Celentano aveva rincarato la dose. “La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”. Parole che non erano passate sotto silenzio.

Amici 21, Raimondo Todaro perde le staffe



Raimondo Todaro aveva risposto a tono. “Io non discuto il suo pensiero perché ognuno ha il suo. La cosa che mi fa abbastanza ridere è che lei ti paragona a Mirko. Far passare che io ti ho regalato il banco tanto quanto lei l’ha regalato a Mirko è follia”. E ieri è andato in onda il secondo round. L’insegnante, infatti, ha voluto mostrare a Serena la corretta apertura di gambe. Per farlo ha chiesto alla professionista Giulia di mostrarlo.







Raimondo Todaro non c’è andato leggero definendo la cosa “un’infamata”. Alessandra Celentano risponde però a tono: “Se il corpo non è idoneo e adatto, il lavoro non viene bene”. Raimondo Todaro ci ha quindi tenuto a difendere Serena, dicendo che la sua allieva l’abbia emozionato di più e non dando molta considerazione a Celentano, che prima di una pausa pubblicitaria ha sbottato: “Oh ma parli solo tu? Che palle!”.



Insomma l’arrivo di Raimondo Todaro ha prodotto un effetto prorompente. Il ballerino è arrivato ad Amici 21 dopo aver detto addio a Ballando con le stelle. Un addio non senza polemiche che ha dato modo, e parecchio, di parlare. Sulla questione era infatti intervenuta anche Milly Carlucci in persona.