Amici 21 torna la domenica pomeriggio. Dopo il cambio della scorsa settimana, eccezionalmente andata in onda di lunedì per la partita della nazionale italiana andata su Rai1 domenica, l’appuntamento con la quinta puntata del talent seguitissimo di Maria De Filippi è previsto per domenica 17 ottobre 2021, a partire dalle ore 14 sempre su Canale 5. Come sempre, però, le anticipazioni corrono veloci e proprio in queste ore arrivano le prime notizie sulle registrazioni della prossima puntata del programma, che si sono svolte mercoledì 13 ottobre.

È stata certamente una settimana intensa per gli allievi di Amici 21, caratterizzata da provvedimenti disciplinari. Ha fatto parecchio discutere la situazione di Flaza, che aveva anche accusato la produzione di averla “incastrata” ma è stata poi smascherata attraverso delle clip mostrate in casetta a tutta la scuola. A quanto si è appreso, resta ancora in bilico l’avventura della cantante, che ha ancora la maglia sospesa. Lorella Cuccarini non l’ha fatta esibire, decidendo quindi di prolungare questa situazione di sospensione temporanea.

Amici 21, due eliminati nella quinta puntata

Sempre dalle indiscrezioni che circolano in rete si sa già che nella quinta puntata di Amici 21 ci sarà anche Ermal Meta, che è stato ospite in studio. Ma la notizia più succosa riguarda due allievi che hanno dovuto lasciare il loro banco dopo aver perso la sfida: si tratta di Elisabetta e Matt, sostituiti da Alessandra e Guido. Nel dettaglio, Elisabetta si è esibita in una sfida e il suo posto è stato preso dalla nuova arrivata, Alessandra.





Stessa sorte per Matt che, nel corso di una sfida di ballo con un aspirante allievo di Amici 21, ha perso, ed è stato costretto così lasciare il suo banco al ballerino cubano, Guido. Questa è stata vista come una specie di vendetta da parte di Alessandra Celentano nei confronti di Veronica Peparini. Quest’ultima due settimane fa aveva infatti costretto Mirko all’uscita, imponendogli una sfida contro un ballerino più preparato ed esperto di lui.

In settimana Alessandra Celentano, che si conferma anche in questa edizione colonna portante del programma, ha voluto una sfida tra Matt e un ballerino di classico di nome Guido Domenico. Per lei Matt è un talento, ma voleva far scontrare questo ballerino di classico con uno bravo. A giudicare la sfida c’era Kledi, che ha preferito Guido. Matt ha quindi abbandonato la scuola tra le lacrime dei suoi compagni.