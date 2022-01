Anticipazioni decisamente negative per diversi concorrenti di ‘Amici 21’. Infatti, stando alle notizie riguardanti la puntata di domenica 16 gennaio, ci saranno ben quattro allievi che dovranno salutare per sempre il programma e altri due che sono stati invece sospesi. Una vera e propria catastrofe si è abbattuta sulla casetta, infatti nessuno probabilmente si aspettava di dover assistere a questo disastro. Uno dei momenti sicuramente più difficili per gli studenti del talent show di Canale 5.

Intanto, per infortunio a rischiare di lasciare la scuola di Amici 21 è Mattia, l’allievo di Raimondo Todaro. Il ballerino ha infatti subito un piccolo infortunio al piede e per questo motivo è stato costretto a sospendere le lezioni e gli allenamenti. Quindi la doccia gelata in casetta, con la comunicazione di Maria De Filippi: “Si vedrà se puoi rimanere nella scuola”, le parole della padrona di casa. E Mattia è scoppiato in lacrime all’idea di poter lasciare la scuola di Amici 21 e si è poi sfogato con Christian.

A riferire tutto è stato il sito ‘Quellochetuttivoglionosapere’, che ha fornito informazioni molto succose su ‘Amici 21’. Partiamo dalle sospensioni: ad aver subito questo provvedimento sono Albe e Cosmary, che hanno ricevuto la brutta notizia rispettivamente dalle insegnanti Anna Pettinelli ed Alessandra Celentano. Ma è indubbiamente sulle eliminazioni che il pubblico è rimasto senza parole, dopo aver appreso di queste news in anteprima. Il tutto comunque sarà possibile vederlo domenica 16 gennaio.





Stando a queste anticipazioni su ‘Amici 21’, abbandoneranno la trasmissione per sempre Elena e Paily, che sono state eliminate da Rudy Zerbi, insoddisfatto del loro lavoro. Poi batosta anche nella categoria ballo, infatti è arrivato l’addio di Cristiano, causato da Raimondo Todaro. Ma c’è anche un altro eliminato nella categoria canto, ovvero Nicol, giunta all’ultimo posto in graduatoria. Dunque, ne vedremo delle belle durante la puntata. Una situazione che non ha quasi precedenti nella trasmissione.

Intanto, è nata una coppia. Erano tanti i telespettatori che non aspettavano altro che Cosmary e Alex arrivassero al fatidico bacio. E finalmente il bacio è arrivato. La notizia arriva direttamente da alcuni utenti sui social: “Siii, allora il video inizia con Cosmary che si lamenta con Alex perché é sempre lei a cercare lui, poi ci sono tantissime clip di loro che si abbracciano e alla fine si baciano sul divano da soli“.