Tante le emozioni durante la puntata di Amici 21 di domenica 3 ottobre. A cominciare dallo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Tutto è nato quando quest’ultima ha deciso di fare una sfida immediata tra Dario e Mirko. Sfida vinta dal ballerino esterno, ma ritenuta ridicola e fuori luogo, vista la delicata situazione di Mirko. “Prima ho lasciato correre perché sono le regole del programma… È stata una sfida ridicola. Penso che Veronica si sia accanita contro questo ragazzo” ha sbottato Alessandra criticando duramente la sua collega.

“Mi sono basata solamente su una questione di danza – ha replicato Veronica Peparini -. Secondo me, Mirko deve studiare fuori da Amici e io sarò la prima, se lui vorrà, a farlo studiare gratis. Non ho problemi. Dovevamo rivederlo piangere un’altra volta… Con tutte le cose che gli hai detto… Non capisco. Volevo solo far capire che lui non era pronto per la scuola. Non voglio sentirmi in colpa”.

Ma l’attenzione del pubblico si è anche soffermata su un altro particolare. Infatti pare che quest’anno la storia si stia ripetendo. Come accadde durante la passata edizione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. A Maria De Filippi non sono passati inosservati una serie di dettagli tra due allievi, si tratta di Luigi Strangis e Carola Puddu. Lui cantante di Rudy Zerbi e lei ballerina della maestra Alessandra Celentano.





Tutto è nato quando la giovane ballerina sfida Dario. Luigi appare agitato e la conduttrice se ne accorge. Il ragazzo vuole solo che Carola vinca la sfida, ma appare emozionato. “Ma va!”, dice Maria. “Ho fatto una domanda inopportuna?”, rimarca. Imbarazzo in studio. Secondo la De Filippi non si tratta di semplice amicizia, potrebbe esserci del tenero. Anche i professori sono incuriositi dai commenti di Maria De Filippi. E, una volta finita la coreografia, interrogano i diretti interessati.

“La Celentano mi ha chiesto se c’è un inciucio” irrompe Raimondo Todaro, scatenando l’ilarità dei presenti, la maestra di danza ribatte: “Ma no, non ho detto questo, ho solo chiesto se magari c’è una simpatia”, il ballerino ribatte: “Beh in latino si dice inciuci, in classico simpatia”. Interviene a questo punto la conduttrice, in aiuto dei due allievi che ridendo cercano di sviare la risposta: “Si tratta di stima, musicale e artistica no?”. I due all’unisono rispondono: “Sì, esatto si tratta di stima, perché no?”. Nonostante lo vogliano nascondere, tra Carola e Luigi pare sia nato un certo feeling e anche sui social impazzano i commenti sulla prima ship della scuola.