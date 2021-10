Durante una delle ultime puntate di Amici 21 è scoppiata una polemica su un brano musicale che ha accompagnato la sfida nella categoria ballo di cui è stato protagonista Mattia con la professionista Francesca Tocca. Il brano in questione è “Malafemmena” di Totò. Il programma di Maria De Filippi è stato accusato di aver censurato in modo intenzionale la parola ‘malafemmena’.

Ad accorgersi di questo particolare era stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture. Quest’ultimo aveva lamentato, attraverso i social network, la censura del titolo della canzone, per ben due volte. Si è, dunque, pensato che il talent avesse voluto rispettare il politically correct tagliando, appunto, quella parola. “Per esigenze di ‘pulizia televisiva’, storpio una canzone eseguita da centinaia di interpreti e che dà il titolo a due film?”, scriveva Valentino.

Va detto che al momento di presentare la coreografia, Raimondo Todaro ha pronunciato la parola in questione. E dopo qualche giorno è arrivata la risposta di Amici che attraverso un lungo comunicato stampa ha fatto chiarezza sull’accaduto. “In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena. Una canzone che ad Amici è stata eseguita mille volte nel corso degli anni, con o senza la strofa contenente la parola malafemmena”.





“Nella circostanza a cui si riferisce la polemica, il brano è stato tagliato a circa un minuto o poco più, come è d’abitudine per l’esecuzione delle coreografie – prosegue la nota di Amici -. E di fatto, sia per stare nel tempo richiesto che per mantenere integra la melodia che tutti conosciamo, sono venute via due strofe centrali, oltre che la fine del brano. Solo i malpensanti possono credere che si sia deciso di tagliare la parola malafemmena che però, nel frattempo, viene annunciata proprio introducendo la coreografia… “Francesca esegue una coreografia sulle note di Malafemmena”. Quindi secondo i critici, tagliamo la parola ma la utilizziamo per introdurre il brano. Saremmo quindi censori e cretini…”.

“Nulla di grave, però rimane una questione aperta – conclude il comunicato -. Se il curatore del progetto Totò Poetry Culture, Gianni Valentino (che ha dato il la alla polemica), può incappare in un sonoro errore, come è possibile che esimi giornalisti si prendano la briga di scrivere paginate sull’argomento senza nemmeno controllare l’accaduto? Come diceva Totò, “la vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?”.