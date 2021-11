“Ci saranno anche loro”. Amici 21, Maria De Filippi cala gli assi: nella scuola due pezzi da novanta

Maria De Filippi cala l’asso, anzi, gli assi: per la prossima puntata di Amici 21 in arrivo due pezzi da novanta. Finora il talent show sta regalando grandi soddisfazioni a Maria De Filippi e Mediaset, costantemente vittorioso nella gara di domenica contro Domenica In. Domenica In che solo un anno fa sembrava avversario impossibile da battere e che invece oggi è costretto a cedere il posto alla corazzata della De Filippi. Il segreto di un talent che non annoia mai nella bravura di Maria De Filippi nel aggiornare continuamente il prodotto.



E merito anche dei tanti colpi di scena come l’espulsione dalla scuola di Amici 21 di Flaza sulla quale è tornata, nei giorni scorsi, Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini ha spiegato che per lei è stata una decisione molto sofferta ma necessaria per insegnare il valore del rispetto della propria comunità alla giovane: “Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità”.

Amici 21, tante novità nella prossima puntata



“E Amici 21 è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita”. E ancora: “Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto.” Lorella Cuccarini Lorella aveva deciso di eliminare avendo ricevuto miriadi di critiche per il suo percorso ad Amici.







“Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola – ha spiegato Lorella sui social – Sono paziente ma il talento da solo non basta in un comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole”. Intanto per il pubblico di Amici 21 arriva una grande novità. Nella puntata domenica prossima, 7 novembre, ci sarà da divertirsi.





Le anticipazioni fornite dal blog Quellochetuttivoglionosapere, annunciano che verrà fuori perfino che a Mattia piace Giulia Stabile. Ad un altro allievo, invece, interesserebbe Elena D’Amario e ad un altro ancora addirittura la prof Anna Pettinelli. Inoltre ospiti ad Amici domenica 7 novembre Roberto Saviano e Loredana Bertè, che giudicherà una gara di inediti tra i cantanti.