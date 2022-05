Ad Amici 21 è tempo di sorprese. Ad un passo dalla finalissima, la produzione ha deciso di fare vivere dei momenti intesi agli allievi anche per caricarli in vista dell’ultimo appuntamento che decreterà il vincitore finale. In finale ci sono Sissi, Alex, Albe, Luigi Strangis, Michele Esposito e Serena Carella, sarà il vincitore assoluto della ventunesima edizione: uno di loro si aggiudicherà l’edizione numero 21 del talent di Maria De Filippi.

Nella giornata di lunedì 9 maggio Albe è stato il destinatario di una sorpresa. È stato chiamato in studio per un apparente servizio fotografico in mezzo ai giocattoli. Giocattoli che hanno iniziato a parlare spaventando il cantante: “Questi giocattoli mi mettono ansia, fanno rumori strani. Sto impazzendo ragazzi, non sto capendo niente. Quest’orso fa rumore…Chi è che sta parlando? Si può capire chi é? Cosa devo fare? Chi è che parla? Quel coso si è mosso…dimmi chi sei!”. A un certo punto dall’orso gigante si è tolto piano piano la maschera ed è spuntata Silvia, la sorella del giovane finalista di Amici.





Amici 21 Michele sorpresa: rivede i genitori

Nel daytime di martedì 10 maggio altra sorpresa, questa volta a Michele Esposito. Ad attenderlo c’erano i suoi genitori. I due si sono ben nascosti nelle gradinate dello studio di Amici, interamente al buio. La produzione ha detto a Michele di recarsi in studio per un’esibizione e lui non si è tirato indietro. Il ballerino ha ballato al buio, illuminato solo da un faro posizionato esclusivamente su di lui. Quando ha finito l’esibizione si sono accese le luci e i suoi genitori si sono presentati davanti a lui che è rimasto pietrificato dall’emozione. “Sei rimasto bloccato?”, ha detto sua mamma.

Michele Esposito ha una storia personale molto particolare. Infatti per seguire il sogno della danza è andato via di casa quando era piccolissimo. Dapprima ha vissuto in Svizzera in una sorta di collegio e poteva vedere i genitori poche volte l’anno. Un percorso duro che i genitori hanno ostacolato senza mostrare il proprio dolore. Infatti oggi la mamma di Michele, forse per la prima volta, ha detto: “Dentro i nostri cuori abbiamo sofferto la tua mancanza. Ami tantissimo la danza, per questo mi sono sacrificata a non tenerti vicino a me quando eri piccolo”.

Due spettatori d'eccezione per Michele: sua mamma e suo papà! Che bellissima sorpresa 😍 #Amici21 pic.twitter.com/plXV3WQxuR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 10, 2022

La mamma dell’allievo, inoltre, ha detto che lei e suo marito sono stati coraggiosi a mandare il figlio piccolo lontano da casa. Per i genitori di Michele il percorso del figlio ad Amici 21 è stato un bene in quanto, almeno, hanno potuto vederlo da casa. In giro per il mondo, invece, le cose erano certamente più difficili. Nonostante il punto debole che Raimondo Todaro fa notare al ballerino, i genitori hanno spronato l’allievo a dare il massimo in finale. Poi la mamma di Michele ha detto che lo vede diverso, più sciolto. “So che vuoi fare il duro e forte ma devi parlare di più”.