A poco meno di un mese dalla partenza si scaldano gli animi ad Amici 21. Oggi, durante la diretta del lunedì (il programma è stato spostato per non sovrapporsi con la partita della Nazionale di calcio ieri) Maria De Filippi ha usato il pugno durissimo con un cantante. Un gesto che poche volte abbiamo visto fare alla conduttrice e che da il peso giusto a quanto sia successo. Ora la permanenza del cantante nella scuola è appesa a un filo.



Non la prima volta che il ragazzo finisce nell’occhio del ciclone. Contro di lui aveva usato parole molto due una delle insegnanti di Amici 21, Anna Pettinelli. L’insegnante ha infatti precisato che non sopporta coloro che non rispettano le regole e non ha fatto eccezione nemmeno con lui. “Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora che ti è concessa per i fatti tuoi”. Ha spiegato Anna Pettinelli.



“Facciamo una bella cosa, dove ce l’hai il cellulare? Ora lo prendi, lo metti su quel mobiletto e lo lasci là. Da questo momento sei senza cellulare. Ti fai prestare i minuti dagli altri se vuoi parlare con la tua famiglia. Ruberai a loro i minuti del loro cellulare”. Il cantante in questione è Inder, uno dei più attenzionati di questa edizione di Amici 21.







La querelle non si era certo fermata: “Ho un’arma fantastica che si chiama sostituzione. Vuol dire che tu da domani non sei più dentro la scuola – ha proseguito l’insegnante di Amici 21 – Se esistono delle regole perché non le segui? A me non devi prendere per il cu..o. Io ti butto fuori dalla scuola, ti devi terrorizzare, non devi dirmi solo va bene. Ti tolgo dalla scuola, hai capito? Sei secondo in classifica in quella delle cazz…e che hai fatto in due settimane”.



Tutto sembrava finito con Inder che sembrava aver capito. Invece niente di tutto questo. Maria De Filippi ha mostrato nella puntata di oggi nuove infrazioni e Anna furiosa ha sospeso la maglia e ha affermato di voler riflettere sul futuro di Inder. Così Maria De Filippi ha usato un tono netto e decioso: “Intanto Inder devi lasciare lo studio, ora esci”. Il suo destino è appeso a un filo.