“Lo facciamo solo per lui”. Amici, entra Maria De Filippi e sono lacrime: tutto lo studio in piedi

Manca poco per la messa in onda della nuova puntata del serale di ‘Amici 21’. Come succede spesso, sono uscite fuori interessanti anticipazioni su ciò che accadrà in studio. Si è scoperto che ad essere stati eliminati dovrebbero essere Aisha e Crytical, ma ovviamente per averne la certezza ufficiale occorrerà attendere sabato 9 aprile. Ma è stata Maria De Filippi a rendersi protagonista di un gesto bellissimo e commovente, che farà molto piacere ai telespettatori di Canale 5.

Intanto, prima di dirvi cosa ha fatto Maria De Filippi ad ‘Amici 21’, è emerso pure che Lorella Cuccarini è stata vittima di un infortunio: infatti durante l’esibizione si è fatta male ad un ginocchio. Al momento non ci sono molti particolari rispetto a quanto realmente accaduto, ma l’insegnante di canto di ‘Amici 21’ si è ripresa e sta bene, quindi non sarebbe successo nulla di grave ed ha continuato tranquillamente la registrazione. Andiamo a vedere invece cosa ha fatto ‘Queen Mary’.





Amici 21, il gesto di Maria De Filippi per Piero Sonaglia

Purtroppo nei giorni scorsi c’è stata una notizia molto brutta, che oltre ad aver colpito ‘Amici 21’ e altri programmi come ‘Uomini e Donne’, ha ovviamente travolto in prima persona Maria De Filippi. La quale ha dimostrato di avere ancora una sensibilità incredibile. Infatti, sicuramente ci saranno tantissimi apprezzamenti anche da parte del pubblico da casa, visto che già quello in studio si è emozionato non poco per quanto fatto dalla conduttrice televisiva nel corso della puntata.

All’inizio del nuovo appuntamento di ‘Amici 21’ c’è stato un ricordo di Piero Sonaglia, il suo assistente di studio deceduto pochissimo tempo fa. Tutti hanno fatto un applauso scrosciante e c’è anche chi ha esposto un cartellone, inquadrato dalle telecamere, in sua memoria. Al termine della registrazione c’è anche stato altro, infatti Maria De Filippi ha voluto inviare un bacio a Piero e al suo team ha detto: “Facciamola precisa, come faceva lui”. Ci saranno dunque moltissime emozioni.

Piero Sonaglia, 51 anni, è morto subito dopo aver giocato una partita di calcetto davanti agli occhi del figlio. A rivelare la dinamica del decesso di Piero è stato Canale 10, tv in chiaro di Ostia e del litorale romano: “Si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio”. Il campo in cui Piero Sonaglia stava disputando una partitella si trova vicino all’ospedale Grassi. Proprio a Ostia, dove viveva.

“È morto così”. UeD, gli ultimi momenti di Piero Sonaglia: un racconto che strazia il cuore