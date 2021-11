Bufera ad Amici 21, Maria De Filippi perde le staffe. Mai, nella storia del talent, si ricordava un’uscita tanto forte della conduttrice sempre attenta ai modi. A innescare la bomba è stato uno degli allievi più discussi del momento: il cantante Alberto. “Se fosse possibile, vorrei andare in sfida al posto sui Lui ha fatto meglio di me, perché non se lo merita. Non lo faccio per lui, ma per me, perché lo reputo corretto”. Parole dopo le quali è arrivata la replica di Anna Pettinelli: “Ne possiamo parlare dopo? Ne parliamo dopo, ci ragioniamo”.



Il punto era stato lo zero che l’insegnante aveva rifilato a LDA dopo la sua esibizione ad Amici 21 senza l’aiuto dell’auto-tune, sulle note di It’s Oh So Quiet di Björk, un compito assegnato proprio dalla Pettinelli. Rudy preferisce non commentare. Alla fine Lorella si dice piacevolmente sorpresa e assegna un 7,5 mentre la Pettinelli denuncia il fatto che in settimana nessuno degli studenti suoi e di Lorella è stato aiutato mentre Rudy ha dato apertamente a LDA l’idea del dissing nei suoi confronti.

Amici 21, Lda con le spalle al muro



“Follia, non mi sento da zero, ma mai nella vita – ha tuonato Lda -. Non è presunzione ma consapevolezza per cosa ho fatto qui. Ho studiato per una settimana e prendere zero è una follia”. E la Pettinelli aveva replicato: “Io non ti ho dato zero, ma non classificato e così ho risposto anche ad Alberto che ha preso le tue difese”. La temperatura ad Amici 21 è continuata a salire.





La decisione di Alberto ha mandato su tutte le fuori la conduttrice di Amici 21 che si è rivolta a LDA: “Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pa**e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”.



Poi ha aggiunto: “Luca, scegli di fare il cantante di Amici 21 e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di cosa parlate? Hai contestato lo zero? Bene, ma non ti fare difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnate”.