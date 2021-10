Nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre è andata in onda la puntata di Amici, quella che doveva essere trasmessa di domenica ed è slittata per non sovrapporsi con la Nazionale che giocava alle 15 la finale terzo e quarto posto di Nations League. Dopo gli episodi di sporcizia e disordine all’interno della casetta dove vivono gli allievi, Maria De Filippi ha puntato il dito contro i ragazzi del talent. Nella puntata infatti ci sono state due maglie sospese per infrazioni, come ritardi a lezione e uso del telefono fuori orario: nel mirino in particolare ci sono finiti Inder e Flaza.

Rivolgendosi a tutta la classe, la conduttrice ha detto: “Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene. Quando io sono qua corrispondono ore e ore in cui io non sono qua davanti a tutti ma lavoro come se fossi qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo, anche se ha un gran talento se non è coltivato, migliorato e reso unico”.

Maria De Filippi ha invitato gli allievi a non andare ad Amici se non accettano tutto: “Non venite. La differenza tra questo programma e altri talent che sono belli e creano anche successi ci sono. Altri talent dove questa cosa non è richiesta, non la chiede nessuno negli altri talent. E agli altri talent appartengono successi discografici come a questo. Questo programma è fatto così, punto”.





Se Inder ha riconosciuto l’errore e non ha battuto ciglio, diverso è stato il comportamento di Flaza che si è lamentata dopo che è stata mostrata una clip sul suo comportamento scorretto. Maria De Filippi, fino ad oggi sempre molto comprensiva verso i ragazzi della scuola di Amici, a quel punto le ha chiesto, nel dettaglio, perché indossasse gli occhiali da sole a lezione. Lei ha risposto che aveva delle brutte occhiaie che preferiva nascondere. Parole, quelle di Flaza, che hanno fatto sbottare la De Filippi: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera”, ha picchiato duro.

La cantante di Lorella Cuccarini ha provato a giustificarsi su quei pochi episodi visti nella prima clip, dicendo che erano poche volte, ma la produzione l’ha smentita mostrando in casetta il video integrale delle sue infrazioni, sia in casetta sia a lezione. Flaza ha pensato di abbandonare Amici, ma alla fine ha cambiato idea.