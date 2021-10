Ad Amici è già nato il primo flirt. Come accadde durante la passata edizione tra Sangiovanni e Giulia Stabile, a Maria De Filippi e al pubblico non sono passati inosservati una serie di gesti tra Luigi Strangis – cantante di Rudy Zerbi – e Carola Puddu, allieva della maestra Alessandra Celentano.

Dopo la puntata la ballerina si è confidata con Tommaso e Flaza: “Sono un po’ scossa da questa puntata, cosa c’è non lo so neanche io. Ogni volta che si parla di questa cosa il mio cervello va in fumo, perché il mio cervello è occupato da una sola cosa, la danza. Le poche relazioni che ho avuto per colpa della danza sono finite male, e se dovesse esserci qualcosa finirà male anche questa, te lo dico io”.

Amici 21, il gesto di Luigi per Carola

“Lui ha un modo di essere che mi intriga ma che non mi attrae, ma non vuol dire che non mi piace, devo parlare con lui” ha detto ancora Carola “È troppo precoce questo hype, io devo pensare ai tendù, non era nei miei piani”. Carola e Luigi hanno parlato e la ballerina gli ha detto che al momento prova un po’ di confusione e non sa cosa provare.





“Ora ti spiego. Io, al contrario di te, mi può intrigare una persona. – ha risposto Luigi – Se mi intriga, allora là, sento che effettivamente può nascere qualcosa e cose varie. Io questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta“. I due comunque continuano ad avere un bellissimo rapporto all’interno della casetta e i telespettatori hanno notato un gesto fatto dal cantante alla ballerina.

MA SCUSATE PERCHÈ IO NON HO NOTATO LUIGI CHE DA UNA ROSA A CAROLA #Amici21 pic.twitter.com/u17oSHppAK October 12, 2021

Durante la puntata in diretta, mentre la cantante Nicol si esibiva sulle note di “Like I Can” di Sam Smith, Luigi passa un fiore, una rosa bianca, a Carola. Lei la prende e la mette sul banco. Ovviamente il video è stato pubblicato sui social e commentato dai fan, che sperano poter vedere la nascita di una nuova coppia.