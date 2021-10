Amici 21, lo studio si incendia. Tra i due vip volano gli stracci: Maria De Filippi interviene

Si incendia lo studio di Amici 21. Nella puntata di oggi domenica 31 ottobre violento botta e risposta tra due dei grandi protagonisti del programma. La lite è scoppiata tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli dopo che il primo ha assegnato il brano ‘l’amore non c’è’ a Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Una canzone che Luca conosce bene visto che si tratta di uno dei successi del padre. “Non conosco l’artista di questa canzone”, ha detto ironico.



Una scelta che non è piaciuta ad Anna Pettinelli, insegnante di Amici 21, ma che non distratto Luca che ha interpretato in maniera magistrale la canzone raccogliendo l’applauso del pubblico in sale. “Non è stato facile, è complicato, ho il cuore a 3mila”, ha detto il cantante ripreso immediatamente da Anna Pettinelli. “Questa è un’assegnazione kamikaze, tu una cosa devi fare nella vita: staccarti da tuo padre. Sei estremamente educato, al mio professore avrei detto: ‘Ma con tutte le canzoni che ci sono proprio questa?’“.



Amici 21, Luca D’Alessio grande protagonista

Subito Luca ha risposto: “Io penso che sia una genialata, il modo più veloce per staccarmi da mio padre è questo”. Finita qui? Neanche per sogno perché Anna ha subito replicato: “Nelle nostre orecchie, Luca, c’è la voce di tuo padre”. Parole che non sono piaciute a Rudy Zerbi che ha preso la palla al balzo per attaccare Anna e chi, dentro Amici 21, rema contro il ragazzo. “Maria, parlo con te. Ti piacciono i quiz? Questo è il gioco: ‘Sai chi è il padre?’”.







La De Filippi si presta al gioco e Rudy inizia a mostrarle una serie di fotografie di figli d’arte. Messaggio più che chiaro indirizzato alla Pettinelli. “Sei un broccolo, cantano cose diverse quelli che hai fatto vedere. Carciofo che non sei altro”, chiosa Anna. Nella polemica scoppiata nello studio Amici 21 non entra inizialmente Lorella Cuccarini che ha pensato bene di infilarsi le cuffie.



“Io non voglio difendere nessuno, ma nella carriera di queste persone mostrate da Rudy quante volte si è sentito è il figlio di…”, ha poi commentato Lorella Cuccarini. “Brava, allora non fare cantare a Luca la canzone del padre”, la replica di Anna. A chiudere la questione nello studio di Amici 21 ci pensa Maria che chiude la questione e invita a proseguire. “Felpa alla grandissima”, sottolinea Zerbi.