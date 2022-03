Caos totale ad ‘Amici 21’ in queste ore. Nella casetta gli allievi hanno dato vita ad un litigio più che acceso, che ha lasciato il pubblico senza parole. A riferire tutti i dettagli ci ha pensato ‘Novella 2000’, che ha anche postato alcuni video pubblicati su Instagram. Il tutto è successo mentre si stava discutendo di un argomento, che spesso e volentieri ha creato alta tensione nel talent show di Maria De Filippi. Nemmeno l’avvicinarsi del serale e la tranquillità di essere qualificati ha rasserenato gli animi.

Come è stato possibile comprendere, la lite è iniziata a causa di LDA. Nonostante la sera prima dovessero pulire la casetta i suoi compagni Albe e Serena, il figlio di Gigi D’Alessio aveva deciso di pulire lui. Quest’ultimo gliel’ha fatto notare, soprattutto quando Albe aveva detto che era stata Alice a mettere in ordine. A quel punto, proprio Albe si è innervosito non poco per l’atteggiamento assunto dall’altro allievo e gli ha detto chiaramente che non andava giù tutto questo.

A quel punto, come è stato possibile vedere nel daytime di ‘Amici 21’ e nei filmati circolati in rete, Albe si è avvicinato a LDA e ha esclamato: “Hai avuto un comportamento infantile”. Poi è stata la volta di Serena, la quale aveva ascoltato qualche battutina poco piacevole nei suoi riguardi. Successivamente è arrivato anche Dario, che ha acceso gli animi ancora di più e si è scagliato contro LDA: “Sì, sei stato infantile”. E il figlio di Gigi D’Alessio si è innervosito non poco per quei pareri e ha deciso di sbattere con forza la porta”.





In seguito, per cercare di risolvere questa vicenda inaspettata verificatasi ad ‘Amici 21’, Albe ha chiesto a LDA di parlare fuori con lui. Il cantante di Rudy Zerbi ha ammesso di essersi comportato in quel modo per ripicca, come rivelato da ‘Novella 2000’, ma Dario e Serena hanno continuato ad inveire contro di lui. E nella casetta si sono potute udire urla pazzesche. Al termine dei litigi, LDA si è reso conto di essere andato oltre le righe e ha chiesto scusa per il suo atteggiamento sicuramente inappropriato.

Intanto, in queste ore è stata anche svelata una notizia bella su ‘Amici 21’ dal sito ‘Dagospia’. Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare nuovamente tutto su Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Non ci saranno dunque variazioni per quanto riguarda il team dei giudici, che hanno già dimostrato di avere un grande feeling. La speranza della padrona di casa è che anche i risultati siano uguali o migliori al 2021.