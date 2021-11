“Che figura di mer***”. LDA, ad Amici le lacrime per papà Gigi D’Alessio: “Sono distrutto”

LDA si è esibito durante l’ultima puntata di Amici. Il suo insegnante Rudy Zerbi ha voluto che cantasse una canzone di suo padre Gigi D’Alessio. Gli ha dato la possibilità di scegliere tra tre brani Non dirgli mai, Mon amour e L’amore che non c’è: “Sono tre canzoni che forse conosci. A me piacerebbe che tu ne scegliessi una. Voglio che qui dentro ci sia LDA 3.0. Puoi fare tutto quello che ti senti. Se la Pettinelli ha dei problemi glieli dobbiamo risolvere”, ha detto l’insegnante che ha caricato il ragazzo spronandolo a fare bene e a dimostrare tutta la sua bravura: “Sei libero di reinventarla come credi, come un ragazzo che vive nel 2021”.

L’esibizione di LDA sulle note de L’amore che non c’è ha scatenato le critiche di Anna Pettinelli le cui dichiarazioni daranno vita ad una discussione con Rudy Zerbi: “A me è sembrata una assegnazione kamikaze – ha detto l’insegnante rivolgendosi al ragazzo -. Tu devi fare una cosa nella vita, distaccarti da tuo padre. Quindi inutile rifare una canzone di tuo padre rifacendo il testo e offrendo il fianco a eventuali paragoni”.

Nel daytime che è andato in onda martedì 2 novembre è apparso provato e triste per la sua esibizione sulle note della canzone di suo padre. In lacrime ha detto: “Che figura di me**a. Io potevo sbagliare tutto ma non questa e l’ho sbagliata. Sono distrutto, ho sbagliato il pezzo più importante quello di papà. Avevo il peso su questa canzone, la dovevo fare perfetta e l’ho sbagliata. Questa cosa mi distrugge”.





Sono stati i compagni di LDA a consolarlo e a spiegargli che l’esibizione è piaciuta a tutti, che nessuno si è accorto dei suoi errori e che sbagliare è umano, ma non per questo deve abbattersi. LDA è rimasto particolarmente affranto per la sua esibizione e i suoi compagni non sono riusciti a risollevargli il morale. Riflettendo con gli altri ragazzi, LDA si è sfogato: “Speriamo che piacerà a papà. Mi interessa solo questo. Sto malissimo, mi mancava il respiro, non riuscivo proprio”.

Solitamente Maria De Filippi cerca di non intervenire nelle dinamiche degli allievi, cerca di restarne fuori per consentire loro di farsi forza a vicenda. Tuttavia dopo la puntata LDA è apparso molto demoralizzato. Così la conduttrice si è collegata con la casetta ed ha provato a tranquillizzare il ragazzo dopo l’esibizione: “Io non l’ho vista così come cosa, non avevi salivazione, ci sta”, ha detto la conduttrice rincuorando l’allievo.