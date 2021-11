“Non lei, vi prego!”. Ad Amici arriva la sfidante ed Lda è senza parole. Il retroscena su Elena

Emerge qualcosa di inaspettato ad ‘Amici 21’ e riguarda uno degli allievi più apprezzati dal pubblico, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio, LDA. Il ragazzo infatti conosce una persona che sarà protagonista nella scuola di Maria De Filippi e tutti sono rimasti sorpresi da questa situazione. Un racconto che tutti hanno ascoltato attentamente e che sicuramente nessuno si attendeva di sentire. Un allievo di Lorella Cuccarini è stato messo in sfida da Anna Pettinelli e dovrà difendersi. Ed è su questo tema che lui si è inserito.

Alcuni giorni fa Rudy Zerbi ha affermato: “Se è possibile parlarti ok, altrimenti metto giù”. E Anna Pettinelli ha insistito: “Che paura hai? Cosa vuoi dalla vita mia? Non hai argomenti”. Ad essere messo nel mirino dell’insegnante di canto nei giorni scorsi è stato il figlio di Gigi D’Alessio, LDA. Quest’ultimo ha semplicemente aggiunto: “Non ho nulla da dire, sono senza parole”. E Rudy ha voluto anche chiedere scusa al giovane artista perché si è trovato invischiato in questa discussione.

Ad essere stato messo in sfida il cantante Tommaso, che dovrà fare di tutto per rimanere attaccato al suo banco. E LDA ha fatto sapere che conosce benissimo la ragazza che sfiderà il suo compagno di classe. Maria De Filippi gli ha chiesto delucidazioni su questa conoscenza e il figlio d’arte ha spiegato nei dettagli i motivi che lo hanno portato ad avvicinarsi a questa giovane. Addirittura c’è chi ha paventato la possibilità che possano essere stati legati sentimentalmente nel recente passato.





Dunque, LDA sa chi sia Elena Manuele, la sfidante di Tommaso, e ha raccontato che si sono conosciuti al provino di ‘Amici 21’: “Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e Elena è arrivata. Le ho offerto la sigaretta. La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito. Ho detto per scherzare mettetela in sfida”. E addirittura lui le ha anche regalato una canzone. Hanno passato una bellissima serata insieme e ora se la ritroverà davanti. Ma a Tommaso ha detto: “Ti prego, vinci tu”.

Intanto, ad ‘Amici 21’ Lorella Cuccarini ha attaccato pesantemente proprio Anna Pettinelli: “Per due settimane hai preso di mira Tommaso e LDA e ora decidi di andare a mettere in sfida Ale. È veramente assurdo. Tu dovresti seguire il percorso artistico e di crescita che fanno i ragazzi […] Smettiamola con questo buonismo della Cuccarini. Io non sono buona, ma cerco di fare un percorso che sia costruttivo per questi ragazzi”.