“Sempre più vicini”. Baci, coccole e carezze: tra i due allievi di Amici 21 è scoppiata la passione

L’edizioni di Amici 21 non smette di appassionare. A 20 anni dalla prima edizioni gli ascolti per Maria De Filippi continuano a volare. In attesa del serale, che inizierà tra qualche mese, l’edizione della domenica resta uno degli appuntamenti più visti. La mossa di Pier Silvio Berlusconi per fermare Domenica In sta pagando e non poco. Merito della De Filippi, magnifica padrona di casa, dei ragazzi e degli insegnanti anche se gli screzi non mancano. Su tutti quelli tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.



Proprio la Celentano, pochi giorni fa, ha chiarito il suo rapporto con il nuovo maestro di Amici 21. “A livello personale mi trovo bene. È simpatico, carino, ci ho ballato anche la bachata insieme. Ma nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse. E due età e gradi di esperienza differenti. Mi fa arrabbiare parecchio. Ma negli anni mi sono abituata a scindere ambito privato e professionale. Non porto rancore”.



Poi l’insegnate di Amici 21 si era soffermata su alcuni allievi. “Guido è un grande talento ma troppo disorganizzato. Chi entra nella scuola di Amici trova una situazione privilegiata ma alla quale non è facile abituarsi. Non sanno tenersi caldi e pronti a ballare in ogni momento. Non sanno gestire i ritmi di un luogo dove dove si lavora tutto il giorno”.







E ancora: “Carola è un ottimo elemento che deve imparare a lasciarsi andare. Sono certa che farà la ballerina. Nei suoi occhi vedo la passione che io avevo da ragazza”. Tra i tanti allievi di Amici 21 però a far parlare in queste ore sono LDA e Elena. I due sono insieme nella casetta del talent show da pochi giorni, ma non sono riusciti a stare lontani praticamente mai. Ma non è tanto la quantità di tempo che hanno passato insieme quanto come lo hanno passato: si sono stuzzicati per tutto il tempo.



Nella puntata di oggi le telecamere li hanno sorpresi seduti sul letto della cantante e hanno cantato il verso di una canzone di LDA. “Amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare”. Per LDA era solo un gioco, oltre a credere che sia molto brava. “Ti voglio bene in amicizia”, ha aggiunto. Elena è stata al gioco: “Amicizia a prima vista la nostra, come due amici”. Poi lui si è allontanato per poi tornare. “Ti mancavo troppo e sei tornato, ammettilo a te stesso. Non ci fare l’abitudine. Sei pericoloso. Perché sì, non si dice. Fai troppe domande”. In mezzo coccole e neppure troppo velate.