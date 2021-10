“Non ci posso credere!”. Amici 21, LDA senza parole. Rudy Zerbi ne ha combina un’altra delle sue

Grande sorpresa ad Amici 21 per Luca D’Alessio, allievo della scuola e figlio del cantante napoletano Gigi. LDA, questo il nome d’arte del giovane, è il terzogenito del grande artista italiano che presto diventerà di nuovo papà ed è anche l’unico tra i suoi figli intento a seguire le orme paterne.

Classe 2003, è l’ultimo nato dal primo matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato. Tra i suoi brani più ascoltati su Youtube troviamo “Vivimi”, “Resta”, “Vediamoci stasera” e “Di Notte”, brano di suo padre, reinterpretato per l’occasione proprio da entrambi nel disco “Buongiorno”.

Amici 21, la sorpresa di Rudy Zerbi a Luca D’Alessio

“Oggi inizia una nuova, grande avventura. Ci metterò tutto me stesso, questo è sicuro. L’emozione è grandissima, la voglia e la determinazione ancora di più. In studio l’ansia era enorme, le gambe tremavano, in bocca il deserto… ma ci siamo, @amiciufficiale, si comincia!”, aveva scritto LDA prima dell’ingresso nella scuola di Maria De Filippi.





Gigi D’Alessio aveva risposto orgoglioso: “Amore mio per te inizia una nuova esperienza di vita. Guarda avanti con determinazione. Ama quello che fai”. Rudy Zerbi, professore di canto della scuola di Amici 21 e coach di LDA, ha deciso di fare un regalo al figlio di Gigi D’Alessio lasciandolo senza parole.

Per il nuovo compito Rudy Zerbi chiede a LDA di ascoltare la canzone che dovrà cantate e, come poi detto dallo stesso Luca, il suono è familiare. Il brano è “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio. L’alunno deve scegliere uno tra i tre brani del papà, perché oltre a “Non dirgli mai” il professore gli fa ascoltare anche Mon Amour e L’amore che non c’è. Luca è rimasto entusiasta di questo compito: “Vai vai, le facciamo. Chissà cosa dirà il buon Gigi”, è stato il suo ironico commento. (IL VIDEO)