“Hai fatto schifo”. Amici 21, insulti e parole grosse dopo l’esibizione: è rivolta sui social

Insulti social contro uno degli ospiti di Amici 21, arrivato nella scuola per stilare una nuova classifica dei ballerini. È successo nel daytime di oggi. Furiosi i commenti volati contro quello che era una dei personaggi più amati del programma. Gli allievi hanno scelto un’emozione da portare in scena attraverso la danza, con un’improvvisazione o comunque una coreografia creata da loro. In gara c’erano solo cinque ballerini che a quanto pare non se la sono cavata benissimo.



Marcello Sacchetta infatti ha avuto voti buoni per i ballerini di Amici 21 che sono andati da 3 a 6. Un range non molto ampio e soprattutto molto basso. A scatenare l’ira dei telespettatori il 3 rifilato a Carola. “Mi hai deluso” fino a parole molto più pesanti, con insulti e offese. E ancora: “Hai fatto un po’ schifo. Carola asfalta te e la tua fidanzata”. Marcello Sacchetta ha risposto agli insulti: “Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa”.



Carola Puddu è una delle studentesse più seguire di Amici 21. Entrata a 9 anni a far parte della Scuola di Danza dell’Opera di Parigi e vince una borsa di studio di sei mesi. La ballerina di Amici 21 supera a pieni voti l’esame di ammissione e diventa la prima allieva sarda a far parte della scuola parigina.Carola si trasferisce così in Francia, dove insegue il suo sogno.







In seguito la Puddu si sposta in Canada, per studiare al Canada’s National Ballet School. A metà 2018 la danzatrice ha un brutto infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a smettere di ballare per diversi mesi. Dopo essersi ripresa dall’infortunio la ballerina è tornata a Cagliari. A settembre 2021 però per lei arriva un’altra grande opportunità con Amici 21.



Marcello Sacchetta è un ballerino, conduttore e coreografo di 38 anni, ex concorrente di Amici prima e ex professionista di Amici 19 e Amici 20. Ha condotto il daytime del programma con Lorella Boccia e da molti anni è fidanzato con Giulia Pauselli (ex concorrente e ballerina professionista).