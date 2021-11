“Ma cosa avete fatto!”. Amici 21, per Garrison è un colpo al cuore: scoppia in lacrime

Da qualche settimana Garrison, uno dei guri di Amici, sembra tornato stabilmente o quasi nel cast. Le sue presenze sono molto più assidue e nel corso del day time di oggi ha anche stilato una classifica dei ballerini in attesa della gara di domenica. L’edizione numero 21 di Amici sta riservando non poche sorprese si tra gli allievi che nei rapporti tra i maestri. È la prima volta da quando il talent è iniziato 20 anni fa che due allievi vengono allontanati per motivi comportamentali.



Einar prima e Flaza poi erano stati messi alla porta per la loro scarsa attitudine al rispetto delle regole. Tra gli insegnanti invece continua a tenere banco la lite a distanza, ma sempre all’interno di un quadro di rispetto reciproco, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro arrivato da Ballando con le stelle. Botta e risposta a volte pesanti come nel caso di Serena, attaccata dalla prima e difesa da Todaro. La figura di Garrison porta equilibrio e simpatia.



Forse per questo che oggi Maria De Filippi ha deciso di riservargli una sorpresa nel giorno del suo compleanno. La conduttrice ha fatto entrare tutti i professionisti, molti dei quali che hanno lavorato con lui, con una torta per festeggiare. Garrison, commosso e in lacrime, ha così commentato: “Non ci credo, ma no. Sono molto felice che a 66 anni sono ancora qui a comunicare con voi ragazzi”.







Poi Garrison ha aggiunto: ““Mi trovo davanti ballerini che ho cresciuto anche, ci ho lavorato. Ci sono dei nuovi che apprezzo tanto. Nella danza siamo pochi, siamo un comune, siamo una famiglia e ne abbiamo passate di brutte. E tornare a lavorare, vedere le vostre facce e i vostri talenti mi fa solo piacere. Tanto”. A questo punto, Maria ha detto che Garrison voleva conoscere Giulia Stabile e gliel’ha presentata. Il coreografo ha confermato e ha spiegato perché.





“Sei molto carina, mi piaci come danzatrice e mi piacciono i messaggi che porti. Sei molto positiva e utile nella nostra comunità. Benvenuta”. Garrison Rochelle è un coreografo, ballerino e insegnante statunitense, naturalizzato italiano. È diventato famoso a livello nazionale come coach per il talent show Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata nel 1981 quando ha iniziato a lavorare con il collega coreografo Bon Fosse. Nel 2001 è partita la sua carriera come insegnante di ballo, ad Amici di Maria De Filippi.