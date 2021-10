Momenti di alta tensione nella scuola di ‘Amici 21’. Nonostante sia sempre sembrato molto contenuto nei suoi toni, l’insegnante di ballo Raimondo Todaro è esploso di rabbia nelle scorse ore, durante una conversazione con alcuni suoi alunni. A farlo imbestialire un atteggiamento riscontrato in precedenza, che gli ha davvero fatto perdere il senno. L’ex braccio destro di Milly Carlucci sta affrontato giorni incandescenti nel talent show di Maria De Filippi e ne vedremo ancora delle belle.

Recentemente Flaza è stata invitata a lasciare la scuola. “Io credo nel tuo talento, ma non basta, te l’ho detto in modo chiaro, questa è una comunità e bisogna saper stare. Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito. Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita”, ha detto Lorella Cuccarini. “Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questa opportunità come un valore aggiunto, come un momento di crescita. Tu puoi avere moltissimo”.

A far arrabbiare sensibilmente Raimondo Todaro è stata la collega Alessandra Celentano. Quest’ultima ha preso una decisione che non ha trovato d’accordo nella maniera più assoluta il coreografo, rimasto sorpreso e nervoso per quella scelta ritenuta da lui insensata. E si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti: “Lei mi viene a rompere le pa..e a me e si guarda gli allievi miei? Ma guardati i tuoi. Adesso la Celentano sta esagerando”. E poi ha spiegato nei dettagli perché sia in disaccordo.





Raimondo Todaro non ha gradito affatto la coreografia assegnata dalla maestra Celentano all’allievo Christian, che è ricolma di prese considerate complicate. E l’insegnante ha aggiunto: “Mi propone una coreografia dove in 50 secondi ci sono 8 prese e per una coreografia del genere la Celentano mi chiama Christian? C’è qualcosa che non torna. Christian questa coreografia non la deve fare”. Dunque, si preannuncia una battaglia durissima con la collega nella prossima puntata del programma.

Francesca Tocca ha intanto rivelato cosa sia successo con Raimondo Todaro: “Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui”.