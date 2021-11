Bruttissime notizie per l’ex concorrente di ‘Amici 21’, che ha annunciato sui social network di essere stata colpita da una malattia. Preoccupazione dunque da parte dei suoi follower, che da quando è entrata nella scuola di Maria De Filippi è diventata molto famosa nonostante la sua esperienza non sia durata moltissimo. Quando ha abbandonato il talent show di Canale 5, aveva commentato così il suo addio: “Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è stato giusto così”.

E poi ancora: “Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in tv, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me… Non mi stancherò mai di fare musica”. Ora la comunicazione negativa riguardante i suoi problemi di salute.

Parlando dunque con i suoi fan del popolare social network, la ragazza ha annunciato di essere positiva al coronavirus, dopo essersi sottoposta ad un tampone: “Questa è una malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine, mi sto riprendendo piano piano”. Quindi, nonostante la sua giovane età, la cantante sta avendo dei problemi non di poco conto con la malattia che ha provocato milioni di contagi e decessi in tutto il mondo. E tutti sperano che possa ristabilirsi davvero il prima possibile.





Ad essersi ammalata e ad aver quindi contratto il Covid è stata l’artista Flaza, espulsa da ‘Amici 21’. Lorella Cuccarini, quando l’aveva fatta andare via, aveva detto: “Io credo nel tuo talento, ma non basta, te l’ho detto in modo chiaro, questa è una comunità e bisogna saper stare. Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito. Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita. Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questo come opportunità”.

Intanto, nelle scorse ore Anna Pettinelli ha messo di nuovo in sfida LDA ad ‘Amici 21’: “Paragonato a lui dal punto di vista della scrittura è ancora all’asilo. Insomma, la sagra della banalità”. E il cantante ha reagito così: “Non se ne può più, non ne posso più. In questo momento sono senza parole, è una cosa che emotivamente ti distrugge. Questa sfida mi sembra fatta per dispetto”.