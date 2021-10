“Fai le valigie e vattene”. Fuori dalla scuola di Amici, l’allieva cacciata da Lorella Cuccarini

Dopo Inder un’altra allieva di Amici è stata cacciata via dalla scuola di Maria De Filippi. La decisione è stata necessaria dopo che la ragazza ha di nuovo trasgredito le regole arrivando in ritardo alla prova costumi. La notizia era già nell’aria, ma la conferma è arrivata durante la puntata del talent andata in onda domenica 24 ottobre.

Anche Giacomo ha dovuto abbandonare la scuola. Rudy Zerbi ha valutato la possibilità di sostituirlo con il cantante Simone. “Non hai una proprietà di linguaggio, non vuoi leggere, non sai stare al passo con i ragazzi”, ha detto Rudy durante la puntata e dopo la sfida è Simone a spuntarla. Giacomo ha dovuto lasciare la scuola.

Amici 21, Lorella Cuccarini manda via una alunna

Ma torniamo alla nuova eliminazione. Dopo Inder anche Flaza è stata invitata a lasciare la scuola. “Io credo nel tuo talento, ma non basta, te l’ho detto in modo chiaro, questa è una comunità e bisogna saper stare. Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito. Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita”, ha detto Lorella Cuccarini.





“Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questa opportunità come un valore aggiunto, come un momento di crescita. Tu puoi avere moltissimo”. Già qualche giorno fa Flaza era stata pizzicata ad infrangere alcune regole sull’uso del telefonino e altri aspetti della vita nel programma.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la prova costume a cui non si è presentata perché impegnata a preparare un ciambellone per gli altri allievi della scuola. Alcuni dei suoi colleghi non avevano apprezzato l’ennesima mancanza di rispetto e la sua professoressa ha deciso di chiudere e mandarla via.