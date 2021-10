“Devi lasciare subito la scuola”. Amici 21, la concorrente messa fuori dal talent. Maria De Filippi è stata categorica

Nuovo terremoto ad Amici 21. Dopo Inder un’altra concorrente viene messa fuori dal talent. La decisione è stata necessaria dopo che la ragazza ha di nuovo trasgredito le regole arrivando in ritardo alla prova costumi. La professoressa Lorella Cuccarini non avrebbe tollerato l’ennesima violazione. Una decisione che era nell’aria e sembra avallata anche da Maria De Filippi. La sua maglia, del resto, era già stata sospesa dopo i ritardi delle settimane precedenti e un comportamento giudicato poco attento verso le lezioni e i suggerimenti dei professori.



La cantante aveva minacciato di voler lasciare la scuola, dopo essere stata “incastrata” dai video che la produzione aveva mostrato in puntata. Parliamo di Flaza. Stando alle anticipazioni sulla sesta puntata, che andrà in onda domenica 24 ottobre su Canale 5 non le saranno infatti concesse altre opportunità e sarà obbligata a lasciare il programma.

Amici 21, dopo Inder tocca a Flaza lasciare la scuola



Come detto Flaza era già stata al centro di polemiche alle quali aveva replicato. “Non voglio che passi il messaggio che non do valore a quello che faccio qui dentro, perché per essere qui questa settimana ho lavorato tanto. Quindi, so che per quello che ho fatto non meritavo di cantare, quindi grazie” aveva detto.

Una volta rientrata in casetta la ragazza si era sfogata con i suoi compagni: “Sono stata incastrata”. La produzione, però, non lasciava passare questo comportamento e, anzi, dimostrava quanto le rimostranze fatte nei suoi confronti siano sostanziate da prove, provocando una reazione ancor più incontenibile della giovane Flaza.







“Non mi rode per la maglia che mi è stata sospesa, mi rode più per me, perché io non sono questo. Hanno fatto vedere solo alcune cose che non mi appartengono, quindi mi dispiace ma io non ci sto”: sono state le prime parole di Flaza dopo un’intera puntata dedicata all’analisi del suo comportamento, ai limiti della strafottenza nei confronti di professori e coach.



Flavia, Flaza, Zardetto nasce nel 2000 a Fregene, la sua famiglia è piuttosto conosciuta in zona infatti suo padre Mirko e sua madre sono proprietari dello Stabilimento Balneare Sogno del Mare di Fregene. Scrive canzoni da quando ha 12 anni, ma solo negli ultimi anni ha canalizzato la sua energia creativa. Lo stile di Flaza è un mix di musica urban, tra e pop.