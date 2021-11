“Mi ha lasciato per quello, basta ca***”. Scaricato dall’allieva di Amici 21, l’ex fidanzato spiffera tutto

I primi di novembre una nuova allieva è entrata nella scuola di Amici 21. SI tratta di Sissi, che si è presentata esibendosi in una cover di Amy Winehouse e un suo inedito. La nuova allieva ha colpito i molto i professori e tanti telespettatori hanno notato che quella ad Amici non era la prima volta in televisione per l’allieva del talent show di Maria De Filippi.

Il giovane talento infatti ha partecipato ai provini di X Factor e ha presentato un brano inedito anche a Sanremo Giovani. Sul palco di Amadeus ha portando il brano “Per farti paura” sperando di approdare a Sanremo 2020, ma così non è stato. La giovane è attiva anche su Spotify, dove i suoi brani hanno riscosso grande successo. Sissy ha solo 21 anni ma ha le idee ben precise su cosa vuole fare nella vita e ovviamente il suo sogno nel cassetto è quello di diventare cantante.

Come ogni anno nella scuola di Maria De Filippi nascono amori e flirt e anche in questa edizione alcuni alunni hanno mostrato un certo interesse per compagni o compagne di classe. In queste ore però è Sissi a finire al centro del gossip. A parlare è stato il fidanzato, anzi ex fidanzato, visto che con un post social ha detto di essere stato lasciato in tronco dall’alunna di Amici 21.





“Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. […] Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare”.

“Ve lo do io il gossip. Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. La verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più ca**i miei nei vostri post”, ha concluso. Secondo il web i nomi degli alunni sono due: Alex e Dario, con sui Sissi ha stretto una bella amicizia.