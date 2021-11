“Me ne vado”. Colpo di scena ad Amici 21, il concorrente pronto a lasciare dopo gli ultimi fatti

Dentro la scuola di Amici 21 non mancano i colpi di scena. E stavolta non sono gli insegnati i grandi protagonisti. Un allievo infatti pare sia pronto a lasciare la scuola. Nello specifico si tratta di un ballerino. Dopo uno sfogo ha chiesto di poter parlare con la maestra Celentano ed ha detto di non essere sicuro di aver fatto la scelta giusta a partecipare al talent e di voler riflettere sulla sua permanenza nella scuola. Le sue riserve le aveva già espresse a due suoi colleghi.



Parlando in particolare con Mattia e Christian, ha ammesso di non essere affatto contento di essere messo in dubbio ogni giorno dai professori di Amici 21 e si è lamentato di essersi dovuto esibire senza essersi prima riscaldata. Mattia gli ha consigliato di alzarsi dalla sedia e di riscaldarsi, rimanendo però al suo posto. Duro lo sfogo. “Il contesto non mi è piaciuto, ho odiato sto fatto che ha ballato Dario Don Chisciotte e poi io. Odio sti fatti. Mi dà fastidio sentire ste cose, alcuni contesti mi danno fastidio. Poi i professori sembra che stanno facendo una sfida, vanno accaniti. Non possiamo ballare tranquilli. Quando ho sentito che dovevo ballare il Don Chisciotte già sapevo la tarantella di dopo”.



Il ragazzo in questione che sarebbe pronto a lasciare la scuola di amici è Guido Domenico. La sua carriera ha preso il via quando aveva appena 4 anni. A quest’età, infatti, il ragazzo ha iniziato a studiare danza. Determinazione e passione per il ballo con il passare degli anni l’hanno portato a intraprendere diversi percorsi formativi, scuole e corsi di danza prima dell’approdo a Amici 21.







Amici 21 che potrebbe essere una grande vetrina per il ballerino come è stato, per esempio, per Giulia Stabile la vincitrice dello scorso anno. Molto dipenderà dal modo in cui Guido Domenico deciderà di approcciarsi al talent e alle sue regole. Di esempi negativi di talenti che per non rispettare le regole sono stati accompagnati alla porta quest’anno ce ne sono.



Guido Domenico dovrà essere bravo a raccogliere la sfida e seguire gli insegnamenti dei maestri di Amici 21, sia Alessandra Celentano che Raimondo Todaro. Due maestri che, al di là delle liti, hanno dimostrato di avere grande stima l’uno dell’altro e rispetto per il lavoro di insegnante.