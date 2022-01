“Salta”. Amici 21, il nuovo anno non inizia bene: brutta notizia per il pubblico di Maria De Filippi

Non inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il pubblico di ‘Amici 21’. Infatti, è uscita fuori una notizia non positiva per gli amanti del programma di Maria De Filippi. Sembrava ormai tutto pronto per un appuntamento importante, invece è arrivato l’annullamento. Per adesso il mistero imperversa e quindi non si è ancora compreso quale sia la ragione di una decisione, che ha deluso tantissime persone. Anche se comunque stanno circolando voci di un possibile e imminente recupero.

A proposito di ‘Amici 21’, prima dell’arrivo del Natale è arrivata la comunicazione della conquista di un disco d’oro da parte del cantante Albe. Grande gioia anche per l’insegnante di canto di ‘Amici 21’, Anna Pettinelli, che sin da subito ha puntato sulle sue qualità. Come successo ad LDA, nei prossimi giorni potrebbe essere visibile nel daytime la consegna del premio ad Albe. Il successo è stato reso possibile grazie alla sua canzone ‘Millevoci’. Ad annunciare il lieto evento è stata la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI).

Sui vari social network è emersa un’informazione non piacevole su ‘Amici 21’. Infatti, tutti erano convinti che martedì 4 gennaio avrebbe avuto luogo la registrazione di una nuova puntata. Ma a sorpresa è stato deciso l’annullamento della stessa. Una scelta quella della trasmissione di Canale 5 che ha lasciato tutti di stucco, visto che eravamo ormai a poche ore dalla programmazione. E per il momento restano ignote le motivazioni, che hanno spinto a intraprendere questa strada. E c’è chi attende spiegazioni.





Tenuto conto che comunque non dovrebbe essere messa in discussione la messa in onda della puntata di domenica 9 gennaio, si è ipotizzata un’altra data per la registrazione dell’appuntamento di ‘Amici 21’. Ci sono in lizza due date, ovvero il 6 o il 7 gennaio. Ma non c’è assolutamente alcuna sicurezza in merito e si aspettano delucidazioni da parte della redazione e della stessa De Filippi. Non resta dunque che pazientare ancora per qualche ora, prima di venire a conoscenza della verità.

Nelle scorse settimane Garrison è tornato a parlare del suo addio ad ‘Amici’: “Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown”.