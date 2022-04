“Ora tocca a voi”. Amici 21, cambia tutto: dal prossimo serale sarà rivoluzione

Inaspettato ciò che è avvenuto nelle scorse ore ad ‘Amici 21’. Manca poco prima del nuovo appuntamento con il serale, infatti la prossima puntata è prevista per sabato 9 aprile. Ma nel daytime di giovedì 7 aprile è venuto fuori qualcosa di diverso. E, stando al sito ‘La Nostra Tv’, saremmo in presenza di una grande novità che potrebbe essere ufficializzata a breve dalla redazione. Ovviamente nelle prossime ore se ne saprà probabilmente di più, ma sono già emersi alcuni dettagli.

A proposito di ‘Amici 210, a parlare è stato l’ex professore Luca Jurman. Ha rivolto parole a ‘qualcuno’ di cui ha profonda conoscenza per motivi lavorativi: “All’interno dei professori di canto, lì, c0p una persona con cui ho lavorato per anni”, poi l’ex professore aggiunge: “È stata anche mia allieva”. I riferimenti a Lorella Cuccarini sono velati “Ho collaborato al suo disco, abbiamo due tappe insieme dal vivo”. Lorella e Jurman hanno duettato in “Portami via”. Ma torniamo al tema principale.





Amici 21, l’ipotesi: “Cambia il regolamento del serale”

Nelle ultime ore gli allievi di ‘Amici 21’ sono stati chiamati e fatti entrare in una specie di confessionale, in stile ‘Grande Fratello Vip’, e qui è stato chiesto loro chi manderebbero via dalla scuola. Ognuno dei concorrenti doveva tirare fuori tre nomi dal cilindro e tutti hanno quindi espresso il loro pensiero. Ci sono state diverse scelte, alcune anche inaspettate, ma sta di fatto che dopo questa sorta di gioco si è scoperto invece, stando a ‘La Nostra Tv’, che si tratterebbe di una modifica al regolamento.

Il regolamento attuale di ‘Amici 21’ prevede che i giudici esterni stabiliscano chi debba lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi. Ma i nominativi degli allievi che vanno a rischio eliminazione sono sempre stati fatti dagli insegnanti della compagine avversaria che ha vinto, che fa dunque i nomi degli studenti del team rivale. Ma dopo quello che si è visto adesso, non è da escludere che saranno proprio gli allievi ad essere messi di fronte a decisioni difficili. E questo cambierebbe davvero tutto.

Il giudice di ‘Amici 21’, Stash, ha annunciato inoltre che diventerà papà per la seconda volta. “Già ti sentiamo… E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo”. Così Stash ha annunciato che diventerà di nuovo genitore. Un anno e mezzo fa era nata invece la sua primogenita Grace, ma lui e la sua partner Giulia Belmonte hanno subito voluto regalare il bis.

“È un miracolo”. E Stash comunica a tutti la sua gioia. E della compagna Giulia: “È bellissimo”