“È un miracolo”. E Stash comunica a tutti la sua gioia. E della compagna Giulia: “È bellissimo”

Stash, gioia infinita per il noto cantante italiano. A un anno e mezzo di distanza dalla nascita della primogenita, le parole dell’ex volto di Amici tornano a emozionare i fan. Un momento d’oro per la coppia che si appresta a scrivere un altro capitolo di vita condivisa felicemente insieme.

Si chiama Antonio Fiordispino, ma tutti lo conoscono con il nome d’arte di Stash. Il cantante e frontman dei The Kolors è stato reso celebre in seguito alla partecipazione dapprima come allievo, poi come insegnate e giudice della scuola di Amici. Una relazione importante grande quella tra il cantante e la giornalista, showgirl ed ex Miss Abruzzo Giulia Belmonte, che a distanza di poco tempo porta già il secondo frutto del grande amore: il secondo bebè.





Appena un anno e mezzo fa, in occasione della nascita della piccola Greta, papà Stash scriveva emozionato: “È appena nata Grace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

“Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me”. E così è stato. Stash nonostante i numerosi impegni di lavoro è un papà presente e un compagno di vita attento. Numerosi i video pubblicati su Instagram dove il cantante intona brani per la sua ballerina del cuore Greta.

E oggi il lieto annuncio della seconda dolce attesa, nove mesi che la coppia vivrà con tutto l’amore che la contraddistinge da anni: “Già ti sentiamo… E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo”. Così Stash ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta.

