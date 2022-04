“C’è un problema”. Arisa, la verità sulla relazione con Vito Coppola: “È lui a decidere così”

Arisa, la verità sui sentimenti per Vito Coppola. La cantante ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare a tutti cosa prova realemente per il noto ballerino di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Lo avrebbe confessato nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Tra Arisa e Vito Coppola è vero amore? Da quando il pubblico italiano ha assistito alla loro vittoria, con tanto di trofeo in mano, durante la trasmissione di Milly Carlucci, non fa che chiederselo. Tante le voci sul loro conto, chiacchiere che oggi nelle parole rilasciate dalla cantante vanno incontro a una conferma.





“Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve”, rivela Arisa a cuore aperto, per poi aggiungere anche qualche altro dettaglio sulla questione sentimentale.

“Se avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima”, ammette senza filtri.

Dunque alla fatidica domanda se sia o meno innamorata, la cantante ha risposto: “Sì, lo sono”, ma esiste un problema, che spiega senza troppi giri di parole: “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile”. E ancora: “Mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”, conclude la cantante di “Sincerità”.

