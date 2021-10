Ad ‘Amici 21’ è stata fatta entrare una nuova cantante, Ale. Infatti, la scuola di Maria De Filippi ha accolto una nuova concorrente, che non è affatto un volto sconosciuto. Lei è già stata protagonista in un altro ambito e in molti si saranno ricordati dell’artista. Nel talent show di Canale 5 è riuscita a sconfiggere Elisabetta Ivankovich. La sua performance canora con chitarra in mano è stata più che convincente ed adesso è pronta ad immergersi completamente in questa sua nuova avventura.

A proposito di ‘Amici 21’, c’è stato un litigio tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Raimondo Todaro non c’è andato leggero definendo la cosa “un’infamata”. Alessandra Celentano risponde però a tono: “Se il corpo non è idoneo e adatto, il lavoro non viene bene”. Raimondo Todaro ci ha quindi tenuto a difendere Serena, dicendo che la sua allieva l’abbia emozionato di più e non dando molta considerazione a Celentano, che prima di una pausa pubblicitaria ha sbottato: “Oh ma parli solo tu? Che palle!”.

Alessandra Ciccariello, questo il nome completo della cantante, è abile anche come ballerina. Le sue origini sono campane, infatti è nata a Napoli il 13 settembre del 2003 ed è quindi diventata maggiorenne da pochissimo. Vive nel comune di Portici ed ha conseguito il diploma al liceo scientifico. Dopo aver terminato le scuole superiori, ha deciso di iscriversi all’università degli studi di Napoli Federico II. Già da quando era una ragazzina di appena dodici anni, ha cominciato a comporre brani musicali.





Inoltre, la talentuosa Alessandra Ciccariello ha già pubblicato alcuni inediti: ‘LV’, ‘Cuori in una busta’, ‘Disegno te’ e ‘Cielo aperto’. Ha un suo profilo sul social network Instagram, ma soprattutto recentemente è stata protagonista anche in un’altra trasmissione televisiva. O meglio, non ha raggiunto l’obiettivo di entrare a far parte del programma, ma ci è andata vicinissimo. I telespettatori avranno visto in lei un volto familiare ed effettivamente andiamo a vedere quale altra esperienza ha avuto.

Dunque, Alessandra Ciccariello ha preso parte alle audizioni di ‘X Factor 2020’ e ha sfiorato i Live. Dopo le Audition, ha partecipato ai Bootcamp e ha interrotto la sua avventura agli Home Visit. L’aveva scelta Hell Raton, ma poi è stata esclusa per lasciare spazio a Cmqmartina, Mydrama e Casadilego. Ora si apre una nuova strada che si prospetta molto entusiasmante.