Un infortunio sta mettendo a rischio la permanenza ad Amici 21 di Mattia Zenzola. Si è procurato una micro lesione alla caviglia: dopo il periodo di riposo, se la caviglia non migliore, Mattia dovrà lasciare il banco ad un sostituto. Al momento per lui è previsto uno stop dagli allenamenti e quindi dalle prove per tre settimane. Lo ha stabilito la produzione in seguito ad una visita medica. Restando a riposo, la situazione potrebbe migliorare e l’allarme rientrare, ma se così non fosse Mattia dovrà lasciare definitivamente la scuola.

Maria De Filippi ha comunicato al ballerino il suo futuro. “Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”. Il ballerino è a pezzi e scoppia in lacrime attirando l’attenzione dei suoi compagni in casetta che fanno di tutto per fargli sentire il loro supporto. Mattia Zenzola non riesce a vedere positivo: “Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio”, si sfoga. “Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui”.

Nel frattempo la maestra Alessandra Celentano ha aperto un casting per sostituirlo. Sul profilo Instagram di WittyTv è apparso un messaggio dell’insegnante che recita: “Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi di Mattia. I requisiti necessari sono: Età 18 – 26 anni. Altezza da 1.75 in su. Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS. Versatilità o predisposizione ad altri stili di danza”. Raimondo Todaro, che spesso discute con la Celentano, non ha apprezzato le parole della maestra e su Instagram ha replicato: “Cerca…cerca…”.





Raimondo Todaro non ha apprezzato le parole di Alessandra Celentano e il motivo va ricercato nel fatto che la maestra di danza ha inserito nel discorso Mattia che sta vivendo un momento di difficoltà ad Amici 21. Allo stato attuale il ballerino è all’oscuro di tutto e anzi crede di trovare un ostacolo nel maestro: “Ho paura anche per le incomprensioni che ho avuto con il maestro”, aveva confidato Mattia ai compagni. Per parecchio tempo Raimondo Todaro lo aveva infatti messo a dura prova, arrivando persino a sospendergli la maglia.

Durante la puntata di Amici 21 di domenica 16 gennaio la maestra Alessandra Celentano si è scontrata anche con Garrison che è stato il giudice della sfida tra Christian e Cristiano. Garrison ha deciso di salvare Christian e così Alessandra Celentano ha perso un allievo su cui puntava. Quindi ha contestato Garrison pur ammettendo di non volerlo contestare. Da anni Alessandro Celentano e Garrison hanno visioni diverse sulla danza e spesso si ritrovano a vivere simili scaramucce.