“Sì, è tutto vero”. Bomba sull’allievo di Amici 21 e anche Maria De Filippi può festeggiare

Splendida notizia ad ‘Amici 21’. Probabilmente anche il protagonista in questione sarà rimasto a bocca aperta quando l’ha saputo, infatti difficilmente si sarebbe aspettato di ricevere una comunicazione del genere. Ma è tutto vero e può indubbiamente festeggiare un evento meraviglioso. Sicuramente anche parenti e amici dell’allievo saranno esplosi di gioia. Un sogno che cullava sin da bambino si è finalmente avverato in queste ore. Ma andiamo a vedere nei dettagli di chi e di cosa stiamo parlando.

Alcuni giorni fa invece ad ‘Amici 21’ è giunta una notizia negativa riguardante il ballerino Christian. L’annuncio che ha colpito tutti i fan è stato dato dalla mamma di Christian, che su Instagram ha pubblicato una foto del loro cagnolino, Joy, dandogli l’ultimo saluto con parole che hanno fatto intendre l’affetti che provavano per l’amico a quattro zampe: “Ciao amore mio, mi hai spezzato il cuore oggi. Soffro tantissimo, un dolore indescrivibile. Angelo mio, buon arcobaleno. Ti amo e ti amerò sempre”.

Alcune settimane fa il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, è entrato nella storia di ‘Amici 21’ per essere stato l’allievo più precoce ad ottenere un disco d’oro. Ma le sorprese non sono finite qui perché anche un altro artista ha ottenuto lo stesso traguardo. La notizia ha già fatto il giro della rete e lui sarà indubbiamente andato al settimo cielo, quando è stato avvisato. In attesa delle prossime puntate, avrà molto probabilmente ricevuto tantissime telefonate da coloro che si saranno voluti congratulare con lui.





Ad aver conquistato questo prestigioso obiettivo il concorrente Albe, nome d’arte di Alberto La Malfa. Grande gioia anche per l’insegnante di canto di ‘Amici 21’, Anna Pettinelli, che sin da subito ha puntato sulle sue qualità. Come successo ad LDA, nei prossimi giorni potrebbe essere visibile nel daytime la consegna del premio ad Albe. Il successo è stato reso possibile grazie alla sua canzone ‘Millevoci’. Ad annunciare il lieto evento è stata la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI).

In tanti si sono invece accorti che ad essere scomparsi dalla casetta di ‘Amici 21’ sono Mattia, Christian e Crytical. Secondo quanto è emerso finora, sembra che Christian sia assente da giorni a causa della febbre, che lo ha colpito in maniera forte. E quindi è stato necessario il suo isolamento. Per quanto riguarda Mattia, sembra che abbia avuto un problema fisico, precisamente alla caviglia. Febbre anche per Crytical.