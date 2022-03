“Dobbiamo intervenire”. Amici, la produzione ‘fa irruzione’ in casetta: la decisione ha effetto immediato

Dopo un lungo percorso di sfide, studio ed esibizioni, per i ragazzi della scuola di Amici è arrivato l’atteso momento del Serale. Gli allievi che sono riusciti a ottenere la maglia d’oro sono diciotto e in questi giorni sono impegnati per il grande debutto in prima serata il prossimo 19 marzo.

Anche quest’anno le puntate saranno registrate e solo la finalissima andrà in diretta su Canale 5. Tre le squadre capitanate ognuna da due professori, uno di canto e uno di ballo. Anna Pettinelli (per il canto) e Veronica Peparini (per il ballo) avranno in squadra Albe, Dario Schirone, John Erik, Alice Del Frate e Crytical.

Amici, punizione per gli alunni della scuola di Maria De Filippi

Quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini è composta da Aisha, Alex, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi e Christian Stefanelli, mentre la terza vede al timone Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito, Calma, Carola Puddu e Gio Montana.





Giuria confermata: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, il frontman dei The Kolors tornano nello studio di Amici per commentare le esibizioni degli alunni, che in queste ore hanno ricevuto una punizione dalla produzione del talent. Il caso si è aperto con Aisha e Christian che accusano Nunzio di aver sentito la sua famiglia attraverso il computer. Nella casetta internet è vietato ma è già accaduto che i ragazzi violassero la regola e dopo la lite tra i tre la produzione ha deciso di punire tutta la classe.

L’autrice interviene per comunicare la decisione ai ragazzi: “Vi siete accusati a vicenda sapendo bene che tutti e ribadisco tutti avete spesso e volentieri violato le regole accedendo a internet per motivi non inerenti allo studio: utilizzando i social fuori dall’orario consentito, utilizzando il computer per comunicare tra voi ed eludere i microfoni. L’utilizzo di internet in casa non sarà più permesso”.