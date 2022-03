L’Amica Geniale, il successo della piccola star. Si chiama Adele, meglio conosciuta come Dede e nella serie tv interpreta la primogenita di Elena Greco e Pietro Airota. La piccola anima le vicende della coppia rivelandosi fin da subito molto intelligente e perspicace nonostante la tenera età. Ma come si chiama nella vita reale e di chi è figlia? Scopriamo insieme qualcosa in più su questa piccola grande star che sta entusiamando tutti sul piccolo schermo.

Il suo nome è Sofia Lucchetti e già da cognome si comprende che la piccola è una vera figlia d’arte. Infatti il papù è proprio il noto regista Daniele Luchetti, subentrato alla regia della serie in questa stagione a Saverio Costanzo, poi produttore esecutivo. Un successo che pare si stia trasmettendo da padre in figlia e che potrebbe portare la piccolina di casa a scalare il successo anche negli anni a venire.

Oltre all’affetto che già sembra dedicarle il pubblico, Sofia viene omaggiata pubblicamente anche dal papà in persona, che su Twitter ha voluto sottolineare e riconoscere la bravura della figlia, frutto dell’amore con Elena Bouryka.

È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po' ovunque nell'Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo sparsa una. Grazie Sofia, per i tuoi sguardi assassini nei panni di Dede, e per il tuo talento imprevisto.#LAmicaGeniale3#LAmicaGeniale3 #MyBrilliantFriend pic.twitter.com/xI57jT2ZbO February 27, 2022

Ma la piccola Dede sarà presente anche nel corso della quarta stagione de L’amica geniale? Ancora la conferma a tal proposito non è giunta, ma la bravura e il successo nessuno può metterlo in discussione, quindi per la piccola della serie tv sarà ancora tempo di festeggiare il traguardo e continuare a prendersi anche le parole di amore del suo dolce papà.