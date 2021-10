Grande Fratello Vip, riflettori puntati sul gieffino dalle mille e una sorprese. Continua a stupire, puntata dopo puntata, il reality show di Alfonso Signorini. Colpi di scena, tra allontanamenti e dichiarazioni d’amore e mentre il tempo con le sue nomination e rischio eliminazioni, c’è chi fuori dalla casa riesce già a guardare al futuro.

Una dichiarazione d’amore o di intenti? La fidanzata del vippone, dopo le voci messe in circolo sulla presunta gravidanza, torna a parlare senza alcun filtro. Stiamo parlando proprio di Amedeo Goria e della sua dolce metà, barista e modella, Vera Miales. Tra di loro un grande amore. Le nozze? Non sembrano essere del tutto impossibili.

Il giornalista sportivo ha decisamente attirato su di sé simpatie e critiche alla luce di alcuni atteggiamenti nei riguardi di alcune inquiline, come ad esempio Ainett Stephes. Eppure dall’altra parte dello schermo c’è sempre stata lei a difenderlo, la fidanzata, che non ha mai smesso di dubitare dei reciproci sentimenti.





Non ha mai sospettato che il compagno potesse cadere vittima di qualche strategia di seduzione. Vera Miales ha raggiunto una consapevolezza tale dei loro sentimenti al punto da lanciare un messaggio molto chiaro: “Amedeo resta nella casa il più a lungo possibile e dimostrami che mi ami veramente. Se vinci il GF Vip ti sposo”.

Un amore forte, si diceva, che non ha mai vacillato, nonostante le apparenze del giornalista sportivo che sembra apprezzare le belle donne: “Da quando stiamo insieme non mi ha tradito e non mi tradirà perché sa che se dovesse farlo mi perderebbe. Io so come appagarlo, non ha bisogno di cercare altre donne”, ha raccontato Vera sulle pagine di Novella 2000. Dunque fuori dalla casa c’è chi scommette in un ‘si’.