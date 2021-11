Grande Fratello Vip 6, il retroscena svelato dall’ex concorrente. Non poteva mancare qualche rivelazione anche da parte di chi non ha proseguito la sua avventura dentro la casa. Nonostante l’uscita dal gioco, però, il suo nome continua ad attirare l’attenzione di tutti, soprattutto se le notizie sono decisamente stuzzicanti.

Riflettori che non possono che restare accesi sul nome dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, nonché padre dell’ex gieffina Guenda. Amedeo, infatti, dal suo ingresso nella casa del GF, è sempre stato il vippone più chiacchierato di sempre, noto anche per le sue capacità da seduttore con spiccate doti ironiche. Il giornalista sportivo, a distanza di tempo, rilascia una rivelazione su una concorrente altrettanto gettonata.

Tutto rivelato attraverso una lettera indirizzata a Giucas Casella e pubblicata sul settimanale Di Più: “Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito”.





“Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte”, aggiunge Amedeo con toni rammaricati. L’ex gieffino, inoltre, sempre di recente non ha potuto fare a meno di commentare il feeling nato in casa tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Amedeo, durante l’intervista radiofonica, si è complimentato pubblicamente, sottolineando che ad accumunarli sono una buona dose di egocentrismo e manie di protagonismo. Forse, con un pizzico di invidia? Sempre meglio dedicarsi al suo grande amore per Vera Miales.