“Certe cose…”. Maria Teresa Ruta al GF Vip da Amedeo Goria, ma la sorpresa prende una brutta piega. È gelo in diretta

GFVip, riflettori accesi su Amedeo Goria. Per il gieffino, finito al televoto con Samy Youssef e Nicola Pisu, è stata una puntata decisamente movimentata. Non solo è riuscito a superare indenne la nomination al GF Vip 6, ma per lui anche due sorprese, una in merito alla fidanzata Vera Miales e un’altra dall’ex moglie, Maria Teresa Ruta. Ma procediamo con ordine per capire cosa è successo.

La prima notizia che ha sicuramente scosso l’animo del giornalista sportivo è stata quella della presunta dolce attesa della fidanzata Vera. Con non poco stupore, la produzione del reality ha voluto aggiornare su quanto si vocifera da giorni fuori dalla casa. Le foto di Vera con un pancino sospetto avrebbero raggiunto anche lo studio di anche da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Messo al corrente di questa bomba di gossip, Amedeo Goria ha detto qualcosa.

Visibilmente perplesso, Amedeo Goria ha detto: “Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà – a 68 anni – di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei“. Ma per il gieffino la puntata non era ancora finita.





Ecco, dunque, il confronto con l’ex moglie Maria Teresa Ruta. La conduttrice ed ex gieffina pare avesse non pochi sassolini dalle scarpe da togliere. Tutto è accaduto nel corso della puntata quando Maria Teresa Ruta ha fatto il suo ingresso nella casa e rivolgendosi all’ex marito ha detto: “Sono venuta per puntualizzare due cose”.

“Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti “hai visto cos’ha fatto il tuo ex marito”…se sei diventato ex un motivo ci sarà”.

E per concludere: “I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno”. La risposta di Amedeo? “Ti amo sempre anche se a modo mio. Sono felice che tu stia con Roberto e dell’amore dei miei figli. Ci frequentiamo di meno perché lei ha la sua vita io ho altre storie, forse troppe. Ho riconosciuto i miei peccati”.