Amedeo Goria nella casa del GF Vip 6. Un ingresso forse tra i più attesi anche in seguito a quanto affermato dalla figlia ed ex gieffina Guenda Goria. Un papà decisamente ricco di personalità, ma anche con una certa predisposizione ad apprezzare le “belle donne”. E dopo appena due messa in onda delle puntate, la fidanzata del gieffino ha già qualcosa da dire.

Non solo una splendida modella di origini moldave, ma anche una donna piena di carattere da vendere, Forse sono state queste le qualità di Vera Miales a fare innamorare Amedeo. La modella sembra avere già la situazione chiara sulle dinamiche in casa.

Un amore consolidato tra Amedeo e Vera, eppure gli apprezzamenti rivolti dal giornalista nei riguardi delle inquiline Ainett Stephens e Francesca Cipriani, sono stati digeriti con qualche difficoltà dalla fidanzata: “Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo dovranno fare i conti con me!“.





Ma per la modella la dinamica nella casa più spiata d’Italia è abbastanza chiara. E Amedeo cadrebbe a pennello per permettere alle concorrenti di giocare le proprie carte vincenti: “E’ chiaro il loro gioco. Hanno puntato Amedeo perché sanno che è uno dei più forti”.

Poi nelle ultime ore l’ennesimo sfogo a corredo di un video della puntata: “Allora? E’ solo Amedeo a scherzare a volte, sì, forse un po’ troppo e sto iniziando ad innervosirmi. Oppure sono le ragazze a provocarlo e a fare le gatte morte?”. Vera difende il suo amore e va contro i pettegolezzi a scapito del fidanzato: “Vergogna a tutti i leoni da tastiera che stanno sputando veleno, perché, forse, insoddisfatti delle loro vite”.