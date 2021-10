Per Amedeo Goria questi ultimi non sono stati giorni facili al GF Vip 6. Venerdì scorso, durante l’ottava puntata del reality, Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba nella Casa quando ha mostrato al giornalista le foto del “pancino sospetto” della sua compagna. Nulla di confermato, ma dagli scatti mostrati anche durante Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso sembrava proprio che Vera Miales fosse incinta.

E forse è stato proprio il dubbio a logorare Amedeo Goria che, tra il preoccupato e l’incredulo ha fatto conti su conti. Fino a lunedì sera, quando durante la nona diretta è finalmente arrivato il momento del faccia a faccia con Vera Miales. La modella si è presentata nel giardino della Casa con indosso un abito da sposa e in mano una rosa bianca. Ed è scoppiata subito a piangere quando si è trovata di fronte il suo compagno, l’uomo che da un mese circa è recluso al GF Vip 6.

Amedeo Goria, la verità sulla gravidanza di Vera Miales

Vera Miales, in lacrime davanti ad Amedeo Goria, l’ha presa alla larga: “I conti non li sai fare, hai fatto il giornalista non il commercialista. Fuori c’è una guerra che combatto da sola e tu continui a mettere tutto in dubbio. Non è giusto”. Poi la verità: “Come vedi non sono incinta, fare un figlio si decide in due. Mi manchi tanto. Mi sono vestita così di bianco perché sono pulita. Anche se volevo un figlio o se potevo essere incinta non avresti dovuto mettermi in dubbio, perché dici che siamo amici, non siamo amici”.





Anche Amedeo Goria non ha trattenuto il pianto: “Io ti voglio bene lo sai e ti amo a modo mio, non ti lascerò mai ti starò vicino e te lo dimostrerò. Ho sempre detto che ci fosse stato un pargolo, sarebbe stato mio, perché metto la mano sul fuoco per te. Ti amo a modo mio. Mi scuso per le cose che ho detto”. E infatti poco dopo in una clip sono state mostrate anche le reazioni degli altri vipponi, con cui Vera Miales, risentita, ha avuto un breve confronto.

Vera ha qualcosa di molto importante da dire ad Amedeo… perché vorrebbe essere ascoltata, amata, supportata. #GFVIP pic.twitter.com/nMasAS4hpD October 11, 2021

Ultima parola ad Alfonso Signorini, che per fugare ogni dubbio ha chiesto alla sua ospite il motivo di quello che dalle foto sembrava un “pancino sospetto” a tutti gli effetti: “Sono stata incinta, i sintomi li conosco – la risposta di Vera Miales – Ogni corpo reagisce in maniera diversa. Diciamo che era una specie di gravidanza psicotica, l’abito da sposa mi rappresenta per la purezza, lealtà e fedeltà”. “Noi ci conosciamo da 8 mesi – ha concluso poi Amedeo Goria – Vera deve sapere che non la lascio”.